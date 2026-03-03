Φωτεινή Πετρογιάννη: Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της και η φωτογραφία με τον γιο της
Φωτεινή Πετρογιάννη: Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της και η φωτογραφία με τον γιο της
Πόση ευτυχία και ευλογία, έγραψε η δημοσιογράφος στο Instagram
Ευλογημένη και ευτυχισμένη δήλωσε η Φωτεινή Πετρογιάννη, ποζάροντας μαζί με τον γιο της για τα 41α γενέθλιά της. Η δημοσιογράφος ανάρτησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram στιγμιότυπα από τον εορτασμό μαζί με την οικογένειά της.
Σε αυτά παρουσίασε την τούρτα γενεθλίων και μία ανθοδέσμη με τριαντάφυλλα που της προσφέρθηκαν, ενώ απαθανατίστηκε και η ίδια, κρατώντας στην αγκαλιά της το παιδί της. «Πόση ευτυχία και ευλογία… τόση που ανυπομονώ για τα 42», σχολίασε στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες.
Δείτε την ανάρτησή της
