Σελίν Ντιόν: Εξακολουθεί να είναι «ναι» από εμένα, έγραψε για την ημέρα που παντρεύτηκε τον σύζυγό της



Ρενέ Ανζελίλ τίμησε η Σελίν Ντιόν με αφορμή την 31η επέτειο γάμου τους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως και σήμερα θα έλεγε «ναι».



Ο Ανζελίλ πέθανε από καρκίνο του οισοφάγου στις 14 Ιανουαρίου 2016, δύο ημέρες πριν από τα 74α γενέθλιά του και παντρεύτηκε με την Ντιόν στις 17 Δεκεμβρίου του 1994.



Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, η διάσημη τραγουδίστρια κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από τον γάμο τους και συγκεκριμένα έδειξε τις βέρες τους.

Τον εκλιπόντα σύζυγό της,«Και εξακολουθεί να είναι ένα ναι από μένα. Χαρούμενη επέτειο, αγάπη μου» σημείωσε η Σελίν Ντιόν στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της.Η Σελίν Ντιόν και ο Ρενέ Ανζελίλ γνωρίστηκαν το 1980, όταν η 12χρονη τότε Ντιόν τραγούδησε γι’ αυτόν σε μια οντισιόν. Τότε, έγινε ο μάνατζέρ της και οι δυο τους συνεργάστηκαν για επτά χρόνια πριν αρχίσουν να βγαίνουν το 1987, όταν η ταργουδίστρια ήταν 19 ετών. Αρχικά, η σταρ κράτησε τη σχέση τους ιδιωτική γιατί φοβόταν για την κοινή γνώμη. «Φοβόμουν τι θα σκεφτόταν ο κόσμος», δήλωσε στο PEOPLE το 1994. Τελικά, θέλησε να μοιραστεί την αγάπη της για τον Ανζελίλ με τον κόσμο. Όπως είχε πει: «Όταν είσαι ερωτευμένος, θέλεις να το φωνάξεις στον κόσμο». Το ζευγάρι δημοσιοποίησε τη σχέση του αφού ήταν ήδη αρραβωνιασμένο για μερικά χρόνια.Οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 17 Δεκεμβρίου του 1994 και η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση του Καναδά. Τον Απρίλιο του 2024. Τέσσερα χρόνια αφότου επισημοποίησαν τη σχέση τους, ο Ανζελίλ διαγνώστηκε με καρκίνο του οισοφάγου. Το 2000, το ζευγάρι μοιράστηκε την είδηση ότι είχε πια απαλλαγεί από τον καρκίνο. Την ίδια χρονιά, γιόρτασαν την ανανέωση των όρκων τους στο Λας Βέγκας. Όμως, ο καρκίνος επέστρεψε το 2014 και το 2016 ο Ανζελίλ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image