Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Ζήτησα από τον κληρονόμο του Μάνου Χατζιδάκι να κάνουμε κάτι από κοινού αλλά αρνήθηκε, αστεία πράγματα
Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Ζήτησα από τον κληρονόμο του Μάνου Χατζιδάκι να κάνουμε κάτι από κοινού αλλά αρνήθηκε, αστεία πράγματα
Είπε ότι τα τραγούδια του Μάνου δεν ταιριάζουν με τα τραγούδια του Μίκη, προσβλητικό, δήλωσε ακόμη η κόρη του συνθέτη
Για την πρόταση που έκανε στον γιο και κληρονόμο του Μάνου Χατζιδάκι μίλησε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, επισημαίνοντας πως επί δύο χρόνια περίπου τον παρακαλούσε να συνεχίσουν το έργο των γονιών τους, αλλά εκείνος αρνήθηκε μετά από καιρό, γεγονός που για την ίδια φαίνεται «αστείο».
Η συζήτηση στο Buongiorno όπου βρέθηκε καλεσμένη η ίδια την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ξεκίνησε με αφορμή τις συναυλίες της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη, στους οποίους ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι έστειλε εξώδικο ώστε να μη τραγουδήσουν τα έργα του πατέρα του. Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη ανέφερε πως ήταν προσβλητική κίνηση, όπως και η επιλογή του να αρνηθεί την πρόταση που του είχε κάνει.
Συγκεκριμένα, δήλωσε για την υπόθεση: «Ήταν προσβλητικό που έκανε εξώδικο και έγραφε μέσα ότι οι ερμηνείες αυτών των δύο καλλιτεχνών δεν ταιριάζουν στα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι. Αυτό είναι φοβερά προσβλητικό. Όπως είπε ότι και τα τραγούδια του Μάνου δεν ταιριάζουν με τα τραγούδια του Μίκη. Προσβλητικό για εμάς. Αυτά δεν είναι ωραία, είναι αστεία. Τον είχα γνωρίσει τον γιο του, όταν ζούσε ο Μάνος, στο περιβάλλον του, με τη γυναίκα του. Ήταν πολύ φιλικός με τον πατέρα μου. Δεν υπήρχε ποτέ κάποια συνεννόηση ή συνεργασία, δυστυχώς ποτέ. Ζήτησα από τον κληρονόμο να κάνουμε κάτι από κοινού, γιατί ο πατέρας μου με τον Μάνο Χατζιδάκι τη δεκαετία του ’60 κάνανε μια θεατρική παράσταση τη “Μαγική Πόλη”. Μάλιστα, το σενάριο θα το έγραφε η Λίνα Νικολακοπούλου, ήταν υψηλού επιπέδου, αλλά αρνήθηκε. Από πρόπερσι τον παρακαλούσαμε, από το 2024-25. Δεν γνωρίζω τον λόγο που αρνήθηκε, αλλά έκανε και έναν χρόνο να μας απαντήσει. Αστεία πράγματα».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df0eka5vgl6p)
Αναφερόμενη στα πνευματικά δικαιώματα του πατέρα της, Μίκη Θεοδωράκη, αποκάλυψε για την διαθήκη του: «Στη διαθήκη ο πατέρας μου έγραψε “απαγορεύεται το απαγορεύεται”», εξηγώντας πως αυτή ήταν η στάση του απέναντι στη μουσική του αλλά στους ανθρώπους γενικότερα.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μίλησε για την ζωή της και τη σχέση της με το χρήμα: «Το χρήμα δεν είναι σκοπός μου, να βγάλουμε πολλά χρήματα για να είμαστε πολύ πλούσιοι. Δεν μ’ αρέσει εμένα αυτό. Δεν σημαίνει να πηγαίνεις τα Σαββατοκύριακα στο εξωτερικό… αυτά είναι too much. Ούτε τα λούσα, τ’ αυτοκίνητα, αυτά με τίποτα. Θέλω η ζωή μας να είναι απλή, ήσυχη».
Η συζήτηση στο Buongiorno όπου βρέθηκε καλεσμένη η ίδια την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ξεκίνησε με αφορμή τις συναυλίες της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη, στους οποίους ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι έστειλε εξώδικο ώστε να μη τραγουδήσουν τα έργα του πατέρα του. Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη ανέφερε πως ήταν προσβλητική κίνηση, όπως και η επιλογή του να αρνηθεί την πρόταση που του είχε κάνει.
Συγκεκριμένα, δήλωσε για την υπόθεση: «Ήταν προσβλητικό που έκανε εξώδικο και έγραφε μέσα ότι οι ερμηνείες αυτών των δύο καλλιτεχνών δεν ταιριάζουν στα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι. Αυτό είναι φοβερά προσβλητικό. Όπως είπε ότι και τα τραγούδια του Μάνου δεν ταιριάζουν με τα τραγούδια του Μίκη. Προσβλητικό για εμάς. Αυτά δεν είναι ωραία, είναι αστεία. Τον είχα γνωρίσει τον γιο του, όταν ζούσε ο Μάνος, στο περιβάλλον του, με τη γυναίκα του. Ήταν πολύ φιλικός με τον πατέρα μου. Δεν υπήρχε ποτέ κάποια συνεννόηση ή συνεργασία, δυστυχώς ποτέ. Ζήτησα από τον κληρονόμο να κάνουμε κάτι από κοινού, γιατί ο πατέρας μου με τον Μάνο Χατζιδάκι τη δεκαετία του ’60 κάνανε μια θεατρική παράσταση τη “Μαγική Πόλη”. Μάλιστα, το σενάριο θα το έγραφε η Λίνα Νικολακοπούλου, ήταν υψηλού επιπέδου, αλλά αρνήθηκε. Από πρόπερσι τον παρακαλούσαμε, από το 2024-25. Δεν γνωρίζω τον λόγο που αρνήθηκε, αλλά έκανε και έναν χρόνο να μας απαντήσει. Αστεία πράγματα».
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενη στα πνευματικά δικαιώματα του πατέρα της, Μίκη Θεοδωράκη, αποκάλυψε για την διαθήκη του: «Στη διαθήκη ο πατέρας μου έγραψε “απαγορεύεται το απαγορεύεται”», εξηγώντας πως αυτή ήταν η στάση του απέναντι στη μουσική του αλλά στους ανθρώπους γενικότερα.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μίλησε για την ζωή της και τη σχέση της με το χρήμα: «Το χρήμα δεν είναι σκοπός μου, να βγάλουμε πολλά χρήματα για να είμαστε πολύ πλούσιοι. Δεν μ’ αρέσει εμένα αυτό. Δεν σημαίνει να πηγαίνεις τα Σαββατοκύριακα στο εξωτερικό… αυτά είναι too much. Ούτε τα λούσα, τ’ αυτοκίνητα, αυτά με τίποτα. Θέλω η ζωή μας να είναι απλή, ήσυχη».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα