Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Ζήτησα από τον κληρονόμο του Μάνου Χατζιδάκι να κάνουμε κάτι από κοινού αλλά αρνήθηκε, αστεία πράγματα



Συγκεκριμένα, δήλωσε για την υπόθεση: «Ήταν προσβλητικό που έκανε εξώδικο και έγραφε μέσα ότι οι ερμηνείες αυτών των δύο καλλιτεχνών δεν ταιριάζουν στα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι. Αυτό είναι φοβερά προσβλητικό. Όπως είπε ότι και τα τραγούδια του Μάνου δεν ταιριάζουν με τα τραγούδια του Μίκη. Προσβλητικό για εμάς. Αυτά δεν είναι ωραία, είναι αστεία. Τον είχα γνωρίσει τον γιο του, όταν ζούσε ο Μάνος, στο περιβάλλον του, με τη γυναίκα του. Ήταν πολύ φιλικός με τον πατέρα μου. Δεν υπήρχε ποτέ κάποια συνεννόηση ή συνεργασία, δυστυχώς ποτέ. Ζήτησα από τον κληρονόμο να κάνουμε κάτι από κοινού, γιατί ο πατέρας μου με τον Μάνο Χατζιδάκι τη δεκαετία του ’60 κάνανε μια θεατρική παράσταση τη “Μαγική Πόλη”. Μάλιστα, το σενάριο θα το έγραφε η Λίνα Νικολακοπούλου, ήταν υψηλού επιπέδου, αλλά αρνήθηκε. Από πρόπερσι τον παρακαλούσαμε, από το 2024-25. Δεν γνωρίζω τον λόγο που αρνήθηκε, αλλά έκανε και έναν χρόνο να μας απαντήσει. Αστεία πράγματα».





Αναφερόμενη στα πνευματικά δικαιώματα του πατέρα της, Μίκη Θεοδωράκη, αποκάλυψε για την διαθήκη του: «Στη διαθήκη ο πατέρας μου έγραψε “απαγορεύεται το απαγορεύεται”», εξηγώντας πως αυτή ήταν η στάση του απέναντι στη μουσική του αλλά στους ανθρώπους γενικότερα.