Ρούλα Ρέβη για τη φωτογραφία του Αποστόλη Τότσικα με κόκκινο κραγιόν: Έγινε αναπαραγωγή, γιατί υπάρχει το στερεότυπο

αναπαραγωγή της εικόνας οφείλεται στα στερεότυπα που εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από τέτοιες καλλιτεχνικές εκφράσεις.









μίλησε για το στιγμιότυπο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο ο σύζυγός της πόζαρε με κόκκινο κραγιόν . Η Ρούλα Ρέβη τόνισε ότι ανέβασε τη συγκεκριμένη εικόνα αυθόρμητα, όπως κάνει πάντα με τις δημιουργίες της.

Παράλληλα, η Ρούλα Ρέβη τόνισε πως ο Αποστόλης Τότσικας δεν

φοβάται να πειραματιστεί ή να δοκιμάσει νέα πράγματα:

«Είναι καλλιτέχνης και αυτός και γενικώς δεν είναι φοβητσιάρης ούτε με τις τέχνες μας, ούτε με την εικόνα του. Καθόλου».

«Ανδρισμός δεν σημαίνει φόβος για το κόκκινο»

Ρούλα Ρέβη κοινοποίησε