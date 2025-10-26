Ρούλα Ρέβη για τη φωτογραφία του Αποστόλη Τότσικα με κόκκινο κραγιόν: Έγινε αναπαραγωγή, γιατί υπάρχει το στερεότυπο
Ρούλα Ρέβη για τη φωτογραφία του Αποστόλη Τότσικα με κόκκινο κραγιόν: Έγινε αναπαραγωγή, γιατί υπάρχει το στερεότυπο
Πριν από λίγες ημέρες, η φωτογράφος κοινοποίησε ένα στιγμιότυπο με τον σύζυγό της να απεικονίζεται φορώντας κόκκινο κραγιόν
Μια φωτογραφία του Αποστόλη Τότσικα με κόκκινο κραγιόν κοινοποίησε πριν από λίγες ημέρες η Ρούλα Ρέβη, εξηγώντας πως η αναπαραγωγή της εικόνας οφείλεται στα στερεότυπα που εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από τέτοιες καλλιτεχνικές εκφράσεις.
Η φωτογράφος μίλησε για το στιγμιότυπο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο ο σύζυγός της πόζαρε με κόκκινο κραγιόν. Η Ρούλα Ρέβη τόνισε ότι ανέβασε τη συγκεκριμένη εικόνα αυθόρμητα, όπως κάνει πάντα με τις δημιουργίες της.
Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, η φωτογράφος είπε: «Αν μου αρέσει μια φωτογραφία, την ανεβάζω και αυτό είναι όλο. Πίσω από τις φωτογραφίες μου πάντα υπάρχει κάτι, ακόμα και όταν κάνω ένα απλό πορτρέτο. Έχει μια σκέψη δική μου, που άλλοτε θέλω να τη μοιραστώ και άλλοτε όχι. Έγινε αναπαραγωγή, γιατί είναι ένα στερεότυπο. Εντάξει, το έκανα πολύ αυθόρμητα και παρορμητικά, όπως πάντα έτσι ανεβάζω με τα post μου. Μπορεί να σταματήσω στο δρόμο την ώρα που οδηγώ και να κάνω ένα post».
Παράλληλα, η Ρούλα Ρέβη τόνισε πως ο Αποστόλης Τότσικας δεν φοβάται να πειραματιστεί ή να δοκιμάσει νέα πράγματα: «Είναι καλλιτέχνης και αυτός και γενικώς δεν είναι φοβητσιάρης ούτε με τις τέχνες μας, ούτε με την εικόνα του. Καθόλου».
Η ανάρτηση της φωτογράφου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έγινε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στη συνέχεια ωστόσο η ίδια αποφάσισε να διαγράψει τη δημοσίευσή της.
«Ανδρισμός δεν σημαίνει φόβος για το κόκκινο»Η Ρούλα Ρέβη κοινοποίησε το στιγμιότυπο, επισημαίνοντας πως ο σύζυγός της δεν δίστασε ποτέ να πειραματιστεί. Στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία, έγραψε για τον Αποστόλη Τότσικα: «Ανατροπή στερεοτύπων "ανδρισμός δεν σημαίνει φόβος για το κόκκινο". Ευχαριστώ τον Αποστόλη Τότσικα, που ποτέ δεν φοβήθηκε, ποτέ δεν σταματά να παίζει μαζί μου, ποτέ δεν δίστασε να δοκιμάσει πράγματα, και ποτέ κανείς και τίποτα δεν μπορεί να κλονίσει την εργατικότητά του, την αφοσίωσή του και την αντίληψή του για τη δουλειά του αλλά και τη δική μου. Σ’ αγαπώ».
