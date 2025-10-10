Λούκας Γκέιτζ για τον γάμο του με τον Κρις Άπλετον: «Ήμουν χαμένος»
Λούκας Γκέιτζ για τον γάμο του με τον Κρις Άπλετον: «Ήμουν χαμένος»
Ο πρωταγωνιστής του White Lotus μίλησε για τον σύντομο γάμο του με τον γνωστό hairstylist, τα χαμένα συναισθήματα και την περίοδο ψυχολογικής αστάθειας που βίωνε τότε
Για πρώτη φορά, ο Λούκας Γκέιτζ άνοιξε τα χαρτιά του σχετικά με τον σύντομο γάμο που έζησε με τον διάσημο hairstylist Κρις Άπλετον, αποκαλύπτοντας πως εκείνη η περίοδος της ζωής του τον έχει αφήσει με «αντικρουόμενα συναισθήματα». Όπως είπε, ένιωθε χαμένος εκείνο το διάστημα, ενώ εξήγησε πως ακόμα αισθάνεται θλίψη, όταν κοιτάζει κοινές τους φωτογραφίες.
Μιλώντας στο PageSix, ο 30χρονος ηθοποιός δήλωσε: «Ήμουν ολοφάνερα χαμένος εκείνη τη στιγμή. Είναι εντάξει, όμως. Μπορώ να το κοιτάζω πια με χιούμορ και ταπεινότητα, αλλά υπάρχει και λίγη θλίψη». Οι δύο άντρες παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2023 στο Λας Βέγκας, ύστερα από μόλις δύο μήνες γνωριμίας, σε μια υπερπαραγωγή που τράβηξε τα βλέμματα. Την τελετή τέλεσε η Κιμ Καρντάσιαν, που είναι καλή φίλη του Κρις Άπλετον.
Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2023, ο Κρις Άπλετον υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενος «αγεφύρωτες διαφορές». Το γεγονός μάλιστα προβλήθηκε σε επεισόδιο της εκπομπής The Kardashians στο Hulu, κάνοντάς το ακόμα πιο δημόσιο. «Είναι κάπως αστείο και παράλογο να με συνοδεύει η Shania Twain ενώ βγαίνω στην εθνική τηλεόραση με γούνα και ισιωμένα μαλλιά», θυμήθηκε ο Γκέιτζ. «Έπρεπε πραγματικά να κάνω μια δήλωση με αυτό».
Παρόλο που πλέον αντιμετωπίζει εκείνη την εμπειρία με χιούμορ, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι νιώθει «λίγη θλίψη» όταν κοιτάζει φωτογραφίες από τότε, καθώς δεν αναγνωρίζει τον άνθρωπο που βλέπει. Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο είχε διαγνωστεί με οριακή διαταραχή προσωπικότητας και θεωρεί πως του είχαν συνταγογραφηθεί λάθος φάρμακα. «Οι γιατροί μου έδιναν διάφορα, και κατέληξα σε μια κατάσταση όπου δεν αναγνωρίζω εκείνο το άτομο», σημείωσε.
Σύμφωνα με την Mayo Clinic, η συγκεκριμένη διαταραχή χαρακτηρίζεται από «μοτίβο ασταθών, έντονων σχέσεων, παρορμητικότητα και μια παραμορφωμένη αίσθηση εαυτού». Ο Λούκας Γκέιτζ μίλησε αναλυτικά για τον γάμο του και τη δύσκολη ψυχολογική του πορεία στο νέο του βιβλίο «I Wrote This For Attention», όπου αφηγείται επίσης ιστορίες από την ταραχώδη παιδική του ηλικία, τη χρήση ουσιών και τη μάχη με τα προβλήματα ψυχικής υγείας.
Ο πρωταγωνιστής του επερχόμενου «Smile 2» εξήγησε πως η συγγραφή του βιβλίου του έδωσε «μια αίσθηση ελευθερίας» και ελπίζει ότι θα προσφέρει στους αναγνώστες κάτι περισσότερο από απλή ψυχαγωγία. «Νομίζω ότι όλοι χρειαζόμαστε ένα γέλιο αυτή τη στιγμή, αλλά και λίγη περισσότερη κατανόηση και συμπόνια», είπε. «Αν το βιβλίο μου συμβάλει έστω και λίγο σε αυτό, τότε είναι το κερασάκι στην τούρτα».
Lukas Gage looks back on ‘fever dream’ Chris Appleton marriage with ‘humility’ and ‘sadness’ https://t.co/UMGvowdhje pic.twitter.com/E4psD7hIt5— Page Six (@PageSix) October 9, 2025
