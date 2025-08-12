Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Η Μαντόνα έστειλε μήνυμα στον Πάπα για τη Γάζα: Σε παρακαλώ, πήγαινε στη Γάζα και φέρε το φως στα παιδιά
«Η πολιτική δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή. Μόνο η συνείδηση μπορεί. Γι' αυτό απευθύνομαι σε έναν Άνθρωπο του Θεού» γράφει στο Instagram η Μαντόνα με αφορμή τα γενέθλια του γιου της, Ρόκο
Θέση για όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας στη σκιά του σχεδίου Νετανιάχου για κατάληψη της πόλης της Γάζας πήρε η Μαντόνα με μήνυμα που έστειλε στον Πάπα Λέοντα μέσω Instagram.
Στην επιστολή της, η διάσημη τραγουδίστρια ζητά το τέλος των δεινών που προκαλεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος Ισραήλ και Χαμάς.
«Σε παρακαλώ, πήγαινε στη Γάζα και φέρε το φως στα παιδιά πριν να είναι πολύ αργά. Ως μητέρα, δεν αντέχω να βλέπω τα βάσανα τους. Τα παιδιά του κόσμου ανήκουν σε όλους. Είσαι ο μόνος από εμάς που δεν μπορεί να σου απαγορευτεί η είσοδος» ξεκινά το μήνυμα της Μαντόνα.
Όπως αναφέρει η «βασίλισσα της πόπ», «πρέπει να ανοίξουν πλήρως οι ανθρωπιστικές πύλες για να σωθούν αυτά τα αθώα παιδιά. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Σε παρακαλώ πήγαινε».
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαντόνα εξηγεί ότι έκανε αυτή την έκκληση γιατί «η πολιτική δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή. Μόνο η συνείδηση μπορεί. Γι' αυτό απευθύνομαι σε έναν Άνθρωπο του Θεού».
Αφορμή, όπως αποκαλύπτει, για την παρέμβασή της αυτή ήταν τα γενέθλιά του γιου της, Ρόκο: «Νιώθω ότι το καλύτερο δώρο που μπορώ να του κάνω ως μητέρα είναι να ζητήσω από όλους να κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν να σωθούν τα αθώα παιδιά που έχουν παγιδευτεί στη διασταυρούμενη πυρκαγιά στη Γάζα. Δεν κατηγορώ κανέναν, δεν αποδίδω ευθύνες και δεν παίρνω το μέρος κανενός. Όλοι υποφέρουν. Προσπαθώ απλώς να κάνω ό,τι μπορώ για να αποτρέψω αυτά τα παιδιά από το να πεθάνουν από την πείνα».
