Η Μαντόνα έστειλε μήνυμα στον Πάπα για τη Γάζα: Σε παρακαλώ, πήγαινε στη Γάζα και φέρε το φως στα παιδιά

«Η πολιτική δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή. Μόνο η συνείδηση μπορεί. Γι' αυτό απευθύνομαι σε έναν Άνθρωπο του Θεού» γράφει στο Instagram η Μαντόνα με αφορμή τα γενέθλια του γιου της, Ρόκο