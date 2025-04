Άντονι Μπουρντέν: Ετοιμάζεται νέα βιογραφική ταινία για τον σεφ που αυτοκτόνησε

Η A24 ετοιμάζει βιογραφική ταινία με θέμα τη ζωή του Άντονι Μπουρντέν , εστιάζοντας σε μια καθοριστική περίοδο της ζωής του σεφ και συγγραφέα. Ο ανερχόμενος, που ξεχώρισε με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο «The Holdovers», θα ενσαρκώσει τον Μπουρντέν στην ταινία με τίτλοΤο φιλμ αναμένεται να εστιάσει στο καλοκαίρι του 1976, όταν ο νεαρός τότε Άντονι Μπουρντέν δούλευε σε εστιατόριο στο Πρόβινσταουν της Μασαχουσέτης, μια περίοδος που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξή του ως παγκόσμιο σύμβολο της γαστρονομίας και των ταξιδιωτικών εκπομπών.Η παραγωγή βρίσκεται στα αρχικά της στάδια, με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται για τον επόμενο μήνα. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει οενώ το σενάριο υπογράφουν οικαι. Στο καστ θα συμμετέχει και οσε ρόλο που παραμένει άγνωστος προς το παρόν.Ο Ντομινίκ Σέσα, μετά τη συμμετοχή του στην ταινία του Αλεξάντερ Πέιν, έχει ήδη ολοκληρώσει τρία ακόμη κινηματογραφικά πρότζεκτ, ανάμεσα στα οποία το σίκουελ «Now You See Me: Now You Don’t» με τους Τζέσι Άιζενμπεργκ και Μαρκ Ράφαλο, η χριστουγεννιάτικη κωμωδία «Oh. What. Fun» με τη Μισέλ Φάιφερ, και το δικαστικό δράμα «Tow», βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, όπου συμπρωταγωνιστεί με την Ρόουζ Μπερν. Ο Αντόνιο Μπαντέρας συνεχίζει επίσης δυναμικά, καθώς πρόσφατα εμφανίστηκε στο δράμα «Babygirl» δίπλα στη Νικόλ Κίντμαν, και υποδύθηκε τον ανταγωνιστή στην παιδική ταινία «Paddington in Peru».Ο Άντονι Μπουρντέν αυτοκτόνησε το 2018, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο της γαστρονομίας, της συγγραφής και της τηλεόρασης. Το ντοκιμαντέρ «Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain» του Μόργκαν Νέβιλ είχε φωτίσει πτυχές της δημόσιας και προσωπικής του ζωής, και τώρα, η νέα αυτή κινηματογραφική απόπειρα υπόσχεται να φέρει στο φως τις απαρχές της πορείας του.Shutterstock