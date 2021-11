Madwalk 2021: Η προετοιμασία των καλλιτεχνών, τα εντυπωσιακά outfits και οι δηλώσεις τους λίγο πριν βγουν στη σκηνή

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το φετινό show MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfxtot8vvrox)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfxsrt6qxqdd)





Το «ΜΕGA Καλημέρα» εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από ταπριν από την πρώτη τους τηλεοπτική μετάδοση.Ακόμα, η κάμερα του MEGA Καλημέρα βρέθηκε στα παρασκήνια του MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project, και κατέγραψε την προετοιμασία των καλλιτεχνών, τα εντυπωσιακά τους outfits, αλλά και τις δηλώσεις τους λίγο πριν βγουν στη σκηνή!δήλωσε ότι «Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, φέτος θα κάνω το κλείσιμο», ενώ αποκάλυψε ότι δεν είχε ποτέ celebrity crush.δήλωσε ότι δε θα πήγαινε για μοντέλο, γιατί δεν έχει το ύψος, ενώ ηείπε ότι «Δε μου φαίνεται αλήθεια ότι θα είμαι με τη Φουρέιρα στη σκηνή», και αποκάλυψε ότι παλαιότερα έπαιζε σε ομάδα ποδοσφαίρου.είπε ότι «Δεν αγοράζω πολύ ακριβά πράγματα, μου αρέσουν τα vintage μαγαζιά, είχα πάρει ένα παντελόνι με ένα ευρώ από την Ινδία», ενώ σχετικά με κάτι απρόοπτο που της έχει συμβεί στη σκηνή είπε ότι «Έχω φάει σαβούρα στη σκηνή».είπε γελώντας «Δικό μου είναι το μαλλί, αφού το έχω αγοράσει», ενώ ηείπε ότι «Τα ρούχα μου τα χαρίζουν, είμαι τυχερή» και αποκάλυψε ότι οι άντρες φοβούνται να τη φλερτάρουν.βρέθηκε στα MadWalk 2021 για να στηρίξει την Konnie Μεταξά. «Με ρωτάει τι να φορέσει, αλλά κάνει τα δικά της», είπε ο ίδιος γελώντας.είπε ότι «Νιώθω ότι η μόδα δε με αφορά», ενώ ηδήλωσε πολύ γεμάτη μετά το act της και μίλησε για το πόσο όμορφο είναι να γίνεσαι μητέρα.αποκάλυψε ότι «Με φλέρταραν και με φώναξαν μέσα από το απέναντι αμάξι, να μπω να φύγουμε», ενώ ηδήλωσε ότι «Ήταν τεράστιο που συνεργάστηκα με τον Βρεττό Βρεττάκο».Τέλος, ηείπε ότι παίρνει τα ρούχα της από second hand, ενώ αποκάλυψε και ποιος είναι το… celebrity crush της!Το MEGA έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση των MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project και θα παρουσιάσει ένα μοναδικό τηλεοπτικό show την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου!