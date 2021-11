Η Airbnb νοικιάζει το υπέροχο διαμέρισμα της Κάρι Μπράντσο από το «Sex and the City»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Έχουν περάσει 23 χρόνια από τότε που η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ εμφανίστηκε στις οθόνες μας ωςστο «». Τη στιγμή που πληθαίνουν οι προσδοκίες για το σίκουελ της σειράς « And Just Like That… », η 56χρονη ηθοποιός προσφέρει στους θαυμαστές της μία μοναδική ευκαιρία: να μείνουν σε μία αναδημιουργία του εμβληματικού διαμερίσματος του χαρακτήρα που υποδυόταν στη σειρά, δηλαδή της, συμπεριλαμβανομένης της γεμάτης ντουλάπας της.Σε συνεργασία με την, η διάσημη καλλιτέχνης θα προσφέρει δύο διανυκτερεύσεις (για έως και δύο καλεσμένους) στους λάτρεις της επιτυχημένης σειράς στο σπίτι τηςΓια πρώτη φορά οι καλεσμένοι θα έχουν πρόσβαση στην ντουλάπα της πρωταγωνίστριας και στο laptop της, με μόλις 23 δολάρια τη βραδιά. Πρόκειται πιθανότατα για την προσφορά της χρονιάς!«Είμαι ενθουσιασμένη που το κοινό μας θα βιώσει τη Νέα Υόρκη της Κάρι όπως ποτέ πριν και θα περπατήσει με τα παπούτσια της, κυριολεκτικά, για πρώτη φορά», τονίζει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ 1. Έναν εικονικό χαιρετισμό κατά το check-in από τηνκαι μία προσαρμοσμένη αφήγηση για τη διαμονή σας.2. Την ευκαιρία να κατεβείτε τα σκαλιά του κτιρίου και να κάνετε μία βόλτα στους δρόμους του Μανχάταν ή να μείνετε σε εσωτερικούς χώρους και να κάνετε κλήσεις στους εραστές σας.3. Γευστικά κοκτέιλς για πρόποση με φίλους.4. Την δυνατότητα να εξερευνήσετε την εμβληματική ντουλάπα της, στην οποία βρίσκονται τα αγαπημένα της outfit και τα πανέμορφα παπούτσια της.4. Ένα styling session και φωτογράφηση για να θυμάστε όλη την εμπειρία.Όσοι λατρεύουν το «» και τηκαι επιθυμούν να βρεθούν στο ονειρεμένο αυτό σπίτι, μπορούν να κάνουν κράτηση από τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου, στη διεύθυνση airbnb.com/sexandthecity.