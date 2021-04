Μαρία Σάκκαρη: Τον γύρο του κόσμου έκανε ο θρίαμβος επί της Νο 2 στον κόσμο Οσάκα

SAKK ATTACK 💥 🇬🇷 @mariasakkari snaps Osaka's 23-match win streak and reaches the #MiamiOpen semifinals! pic.twitter.com/uaGnVazIiF

Η ισπανική Marca είχε τίτλο: H Οσάκα είπε αντίο στο Μαϊάμι με ένα... ντόνατ. Η Ελληνίδα Μαρία Σάκκαρη εξέπληξε το νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης στα προημιτελικά.





Το US Open Tennis : Η Σάκκαρη τα κατάφερε! Η Ελληνίδα σταμάτησε το νικηφόρο σερί της Οσάκα με μια επιβλητική εμφάνιση στο Μαϊάμι.







SAKKARI HAS DONE IT!



The 🇬🇷 ends Naomi Osaka's 23-match winning streak in dominant fashion in Miami. #MiamiOpen pic.twitter.com/oSlHgE8SeW