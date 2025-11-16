Η Τζένιφερ Άνιστον βρήκε στο πλευρό του υπνοθεραπευτή Τζιμ Κέρτις την ηρεμία και την ασφάλεια που αναζητούσε
Μια από τις καλύτερες φάσεις στην προσωπική της ζωή φαίνεται πως περνάει η διάσημη ηθοποιός - Τα λόγια αγάπης που έχει πει δημοσίως για τον σύντροφό της
Η Τζένιφερ Άνιστον φαίνεται πως βρήκε εκτός από τον έρωτα, την ηρεμία και τη ασφάλεια στο πλευρό του υπνοθεραπευτή Τζιμ Κέρτις. Οι δυο τους συνεχίζουν τη σχέση τους σε κλίμα σταθερότητας και αμοιβαίας εκτίμησης, σύμφωνα με πληροφορίες του People. Το ζευγάρι, που είναι μαζί από τις αρχές του έτους, φαίνεται να βρίσκεται σε μια περίοδο ηρεμίας και κοινής πορείας.
Πηγή που μίλησε στο People ανέφερε ότι η σχέση της Τζένιφερ Άνιστον με τον Τζιμ Κέρτις «είναι διαφορετική», υπογραμμίζοντας ότι η ηθοποιός είναι «πολύ ενθουσιασμένη» μαζί του. Όπως σημειώνεται, η Άνιστον θαυμάζει τον Κέρτις, τονίζοντας συχνά ότι έχει «εκπληκτική ενέργεια» και ότι αγαπά πραγματικά το έργο του, το οποίο βοηθά πολλούς ανθρώπους –και την ίδια.
Ο Κέρτις περιγράφεται ως «ευγενικός και ισορροπημένος», χαρακτηριστικά που, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προσφέρουν στην Άνιστον την ηρεμία που αναζητά. «Φέρεται σαν να νιώθει πολύ ασφαλής μαζί του. Βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η σχέση τους φαίνεται να βασίζεται και σε κοινά ενδιαφέροντα, με την πηγή να επισημαίνει ότι και οι δύο αγαπούν «μικρές τελετουργίες και στιγμές που τους γειώνουν».
Η Άνιστον και ο Κέρτις εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Ιούλιο, σε σκάφος. Έκτοτε, ο Κέρτις έχει στηρίξει δημόσια τη σχέση τους, παρευρισκόμενος σε διάφορες εκδηλώσεις. Η Άνιστον έκανε τη σχέση τους επίσημη στο Instagram πρόσφατα, με αφορμή τα 50ά γενέθλια του Κέρτις, δημοσιεύοντας ασπρόμαυρη φωτογραφία τους με τη λεζάντα: «Χρόνια πολλά αγάπη μου».
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Elle η Άνιστον μίλησε ανοιχτά για τον σύντροφό της. «Η υπνοθεραπεία είναι ένα από τα πολλά πράγματα που κάνει», είπε, προσθέτοντας ότι ο Κέρτις «είναι πραγματικά εξαιρετικός και βοηθά πολλούς ανθρώπους».
Η ηθοποιός τόνισε ότι πρόκειται για έναν «πολύ ξεχωριστό, πολύ φυσιολογικό και πολύ ευγενικό άνθρωπο», που επιθυμεί να βοηθά τους άλλους «να θεραπευτούν, να προχωρήσουν μέσα από το τραύμα και τη στασιμότητα προς τη διαύγεια». Όπως πρόσθεσε, «είναι κάτι όμορφο να αφιερώνεις τη ζωή σου σε αυτό».
