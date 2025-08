Οι 4 πιο σέξι εμφανίσεις της Σίντνεϊ Σουίνι στον κινηματογράφο

Η Σίντνεϊ Σουίνι είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της γενιάς της. Εκτός από την εντυπωσιακή παρουσία της σε μεγάλες παραγωγές όπως το Euphoria και το Anyone But You, πρόσφατα έγινε και το κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας της American Eagle, διαφήμιση που έχει προκαλέσει σάλο στις ΗΠΑ με το μότο Sydney Sweeney Has Great Jeans.



Η ηθοποιός έχει αποδείξει πως μπορεί να υποδυθεί περίπλοκους ρόλους, χωρίς να φοβάται να αναδείξει τη θηλυκότητα και τον αισθησιασμό της. Ας θυμηθούμε λοιπόν μερικές από τις πιο σέξι εμφανίσεις της στη μεγάλη οθόνη.



1. Anyone But You (2023) – Ρομαντισμός κάτω από τον ήλιο της Αυστραλίας



Στην αισθηματική κομεντί που «αναβάθμισε» το είδος, η Σουίνι έλαμψε τόσο με τη χημεία της με τον Glen Powell όσο και με τα αποκαλυπτικά beach looks που έγιναν viral. Με μπικίνι, μεταξωτά φορέματα και χαλαρό μακιγιάζ, απογείωσε τη φυσική της ομορφιά και έδωσε έναν νέο, 90s αέρα στο μοντέρνο ρομάντζο. Δείτε τη συνέχεια στο Watch and Chill