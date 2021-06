Πένθος για την Blake Lively - Πέθανε ο πατέρας της και διάσημος ηθοποιός Ernie Lively

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

, o Αμερικανός ηθοποιός τουκαι πατέρας της Blake Lively πέθανε σε ηλικία 74 ετών μετά από καρδιαγγειακά προβλήματα.Ο ηθοποιός που είχε κληροδοτήσει την αγάπη του για την υποκριτική τόσο στην Blake Lively όσο και στους γιους του Jason, Eric και στις κόρες του Lori και Robyn, είχε ξεκινήσει την καριέρα του το 1975 στο "Οικογένεια Waltons".Ο Lively είχε έκτοτε εμφανιστεί σε αμέτρητες τηλεοπτικές σειρές, ανάμεσα στις οποίες τα ‘The Dukes of Hazzard’, ‘Falcon Crest’, ‘The X-Files’, ‘The West Wing’, ‘That '70s Show’ και ‘Murder, She Wrote’, αλλά και σε κινηματγραφικές ταινίες όπως στις ‘Mulholland Falls’, ‘Passenger 57’, ‘The Man in the Moon’, ‘Air America ‘και ‘Shocker’, ενώ είχε υποδυθεί και τον πατέρα της Blake στο ‘The Sisterhood of the Traveling Pants’.Η Blake ήταν ένα από τα πέντε παιδιά που είχε αποκτήσει με την σύζυγό του,, με την οποία ήταν παντρεμένος 42 χρόνια.Το 2013 ο Lively είχε υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς κάνοντας μια πρωτοποριακή θεραπεία για την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας της στο πανεπιστήμιο της Utah.