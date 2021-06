Self test: Τι αλλάζει από τις 19 Ιουνίου - Στον «χορό» τα σούπερ μάρκετ

Η πολιτική δωρεάν διανομής self test στον πληθυσμό μέσω των φαρμακείων ολοκληρώνεται για τον μήνα Ιούνιο έως 19/6, με τη... Posted by Akis Skertsos on Monday, June 7, 2021

Με φόντο την παραλαβή, σήμερα και αύριο,μέσω των φαρμακείων την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά και την άρνηση Φαρμακευτικών Συλλόγων να συμμετάσχουν στη διάθεσή τους,για τη νέα διαδικασία διανομής των τεστΗ κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένημε τα χιλιάδες κρούσματα κορωνοϊού που εντοπίστηκαν από τον περασμένο Απρίλιο– αυτοδιάγνωσης και αυτοελέγχου των πολιτών έναντι του κορωνοϊού,Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, από τις 12/4 που τέθηκε σε εφαρμογή αυτή η πολιτική δημόσιας υγείας έχει καταγραφεί,και του δειγματοληπτικού ελέγχου του ΕΟΔΥ, η ακόλουθη πτώση στους εξής δείκτες: Μείωση κατά 73% των νέων κρουσμάτων, κατά 65%και μείωση κατά 53% του δείκτη θετικότητας.Η νέα χάραξη της στρατηγικής περιλαμβάνει, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, και. Για τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες, που συνέβαλαν καταλυτικά στο τεράστιο πρόγραμμα αυτοελέγχου των πολιτών, που ξεκίνησε προ διμήνου, το πρόγραμμα σε ό,τι τούς αφορά ολοκληρώνεται στις 19 Ιουνίου.Υπενθυμίζεται ότι τις ανακοινώσειςΌπως έγραψε σε ανάρτησή του: «Η πολιτική δωρεάν διανομής self test στον πληθυσμό μέσω των φαρμακείων ολοκληρώνεται για τον μήνα Ιούνιο έως 19/6, με τη διάθεση 3 τεστ στις ομάδες δικαιούχων (όπως αυτές ορίζονται από τα αρμόδια υπουργεία Εργασίας, Εσωτερικών και Παιδείας) κατά τη διάρκεια αυτής και της επόμενης εβδομάδα. Πιο συγκεκριμένα, την τρέχουσα εβδομάδα μπορούν να λαμβάνουν από τρία τεστ όλοιΤην επόμενη εβδομάδα θα λάβουν από τρία τεστ όλοι οι μαθητές, εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και όλοι», διευκρίνισε. Παρότι η ανάρτηση είχε διευκρινιστικό χαρακτήρα, προκάλεσε ντόμινο ανακοινώσεων, αντιδράσεων, συζητήσεων.Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αποσαφήνισε μεν ότι ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα η δωρεάν διάθεση self test μέσω των φαρμακείων – κάτι που γνώριζαν και οι φαρμακοποιοί- αλλά ανακοίνωσε παράλληλα ότι «η πολιτική της δωρεάν διάθεσης self test θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού».Οι δηλώσεις του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ κ. Άκη Σκέρτσου ότι η κυβέρνηση δρομολογείτων φαρμακοποιών της Θεσσαλονίκης.Το Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) σε χθεσινή έκτακτη συνεδρίασή του χαρακτήρισε τις δηλώσεις του κ. Σκέρτσου σχετικά με τα νέα κανάλια διανομής από τον Ιούλιο «προσβλητικές για τον κλάδο». Και αποφάσισε την αναστολή της δωρεάν διάθεσης των self test στους δικαιούχους – ισχύει από χθες- και την επιστροφή των αδιάθετων self test στις φαρμακαποθήκες από τις οποίες τα προμηθεύτηκαν.Αυτό σημαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι στην περιφέρεια Θεσσαλονίκηςστο εργαλείο της αυτοδιάγνωσης. Προφανώς τα self test είναι διαθέσιμα από τα φαρμακεία αλλά οι πολίτες θα τα προμηθεύονται με δική τους δαπάνη.«Η συμφωνία που υπογράψαμε με τους αρμόδιους υπουργούς της Κυβέρνησης προέβλεπε την υλοποίηση του έργου αυτού μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΦΣ με αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας και βάζοντας σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών,. Την απόφαση αυτή του ΔΣ του ΠΦΣ οφείλουμε όλοι να την τηρήσουμε» ήταν η απάντηση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), στην απόφαση του ΦΣΘ να αναστείλει τη συμμετοχή του στη δωρεάν διάθεση των τεστ προς τους πολίτες.Ο ΠΦΣ. Έτσι και η Κυβέρνηση έχει την υποχρέωση από την πλευρά της να τηρήσει τις δεσμεύσεις της επίσης στο ακέραιο».Σε αντίθεση με το λακωνικό μήνυμα του ΠΦΣ προς την κυβέρνηση σε σχέση με τις δεσμεύσεις της, ο ΦΣΘ είχε υπογραμμίσει στην ανακοίνωσή του πως «εάν υπάρχει τέτοιος, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή στήριξαν την εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Προφανώς η κυβέρνηση δεν γνωρίζει ή δεν αντιλαμβάνεται ότι ο ρόλος των φαρμακοποιών δεν είναι να βάζουν και να βγάζουν κουτάκια από τα ράφια των φαρμακείων τους».Διά του υπουργού Ανάπτυξης κ. Αδωνι Γεωργιάδη προσδιορίστηκαν ως ενδεχόμενα κανάλια δωρεάν διάθεσης των self test τα σούπερ μάρκετ της χώρας.Μιλώντας στην ΕΡΤ χθες το πρωί ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Γεωργιάδης είπε πως, και ότι οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «το υπουργείο Ανάπτυξης πιστεύει πως η διανομή μπορεί να γίνεται από τα σούπερ μάρκετ».Ερωτηθείς για πώς θα γίνεται η ταυτοποίηση του δικαιούχου για δωρεάν self test, διαδικασία που σήμερα γίνεται από τους φαρμακοποιούς μέσω ειδικής πλατφόρμας με τη χρήση του ΑΜΚΑ,και φυσικά για το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «δεν τίθεται θέμα αφού ο ίδιος ο πολίτης θα επιλέγει εάν θέλει να δώσει τον ΑΜΚΑ του ή όχι για να προμηθευτεί δωρεάν το τεστ».Στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας του φαρμάκου επισήμαναν στο protothema.gr, ότι η διανομή των self test ως ιατροτεχνολογικών προϊόντων μέσω των φαρμακείων(ΕΟΦ) και πως η αλλαγή της διαδικασίας όπως φαίνεται να τη δρομολογεί το υπουργείο Ανάπτυξης προϋποθέτει εκ νέου χαρακτηρισμό του προϊόντος και της διάθεσής του.Ο όγκος των τεστ που πρέπει να διακινηθούν μέσω των καναλιών διανομής είτε αυτά είναι τα φαρμακεία είτε τα σούπερ μάρκετ είτε και άλλα, αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα.από 3.384.731 πολίτες και κατόπιν μοριακού ή rapid τεστ έχουν επιβεβαιωθεί ως θετικά κρούσματα 30.605 πολίτες.Το δίκτυο των 10.500 φαρμακείων είναι ευρύτερο από εκείνο των σούπερ μάρκετ. Όπως όλα δείχνουν, ο σχεδιασμός του υπουργείου Ανάπτυξης βασίζεται και στο ότι θα μειωθε, κυρίως λόγω των εμβολιασμών, και συνεπώς θα απαιτείται μικρότερος αριθμός τεστ σε σύγκριση για παράδειγμα με τα 4 – 6 εκατ. Τεστ που διακινούνται κάθε εβδομάδα.Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων έχει συζητήσει το θέμα της μη διενέργειας self test σε πλήρως εμβολιασμένους και αφού έχει περάσει ένα ικανό διάστημα από τη δεύτερη δόση., που θα μεγαλώνει συνεχώς. Επιπλέον, με το κλείσιμο των σχολείων από την υποχρέωση του self testing βγαίνουνΠρόσβαση στον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο θεωρείται βέβαιο πως θα έχουν συγκεκριμένοι επαγγελματικοί κλάδοι «αιχμής», όπως είναι οι εργαζόμενοι στην εστίαση,και είναι ενεργοί κοινωνικά όπως οι κάτω των. Θεωρείται πληθυσμός που θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα νέα κανάλια διανομής στα οποία