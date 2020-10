Game of Thrones: Ο George R.R. Martin αποκάλυψε τη σκηνή που μίσησε στη σειρά

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο George R.R. Martin, δημιουργός του έπους φαντασίας A Song of Ice and Fire, δεν ένιωσε μόνο υπερηφάνεια όταν ετοιμαζόταν η σειρά φαινόμενο Game Of Thrones που βασιζόταν στα βιβλία του, αλλά και αρκετό εκνευρισμό κι απογοήτευση.Σε έναπου θα κυκλοφορήσει στις 6 Οκτωβρίου με τίτλο Fire Cannot Kill a Dragon, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας James Hibberd, θα περιγράψει για πρώτη φορά ιστορίες από τη βραβευμένη σειρά που δεν ήταν γνωστές στο κοινό.Μία από αυτές τις ιστορίες, αφορά τον δημιουργό George R.R. Martin, ο οποίος μίσησε στην κυριολεξία μια σκηνή της τηλεοπτικής σειράς.