Τι δείχνουν νέες έρευνες για τον κορωνοϊό - Γιατί η Όμικρον μπορεί να είναι πιο προβληματική για τα μικρά παιδιά

Αν και η πανδημία βρίσκεται σε μία πρωτοφανή κoρύφωση παγκοσμίως, κορυφαίοι επιδημιολόγοι εμφανίζονται αισιόδοξοι στις εκτιμήσεις τους. Προβλέπουν ότι μετά από τουλάχιστον έξι μήνες, ο κορωνοϊός θα εκτονωθεί και δεν θα αποτελεί πλέον απειλή. Σε άρθρο τους οι Financial Times επικαλούνται ειδικούς, οι οποίοι μιλούν για πιο μεταδοτικές μεταλλάξεις, που θα έχουν πιο ήπιο χαρακτήρα, ακόμα και απο την Όμικρον. Όλοι ανεξαιρέτως συνηγορούν ότι η μάσκα, ο εμβολιασμός και μία τύπου ανοσία της αγέλης θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στην ύφεση του κύματος της πανδημίας. Ακόμα, όμως, και αν η πρόγνωση αυτή ισχύει, βρίσκεται μήνες μακριά. Προς το παρόν, η γη μοιάζει να γυρίζει γύρω από τον COVID. Η υψηλή διασπορά της Όμικρον παραλύει χώρες, ενώ κυριαρχεί προβληματισμός μιας και πλήττει και εμβολιασμένους.Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine αναφέρει πως τα περισσότερα αντισώματα έχουν όσοι έλαβαν τρεις δόσεις εμβολίου και εκείνοι που και ανέρρωσαν από κορωνοϊό και στη συνέχεια εμβολιάστηκαν μεΣτο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η Όμικρον επελαύνει ανακοινώθηκε ότι θα εφαρμοστούν νέα μέτρα «», σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Σατζίντ Τζάβιντ. Τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 190.000 την Παρασκευή, ενώ χθες καταγράφησαν πάνω από 160.000. Επανέρχεται η μάσκα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία έχουν επίσης επιβάλλει περιορισμούς, όπως η μείωση του αριθμού των ανθρώπων που επιτρέπεται να συγκεντρώνονται μαζί, το κλείσιμο των νυχτερινών κλαμπ, αλλά και την αυστηρότερη εφαρμογή μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης στις παμπ. «Οι περιορισμοί της ελευθερίας μας πρέπει οπωσδήποτε να είναι η τελευταία επιλογή» ανέφερε ο Τζάβιντ σε ένα άρθρο του, που δημοσιεύτηκε στην χθεσινή έκδοση της εφημερίδας «Daily Mail». «Πρέπει να δώσουμε στους εαυτούς μας, την καλύτερη ευκαιρία για να ζήσουμε μαζί με τον ιό, αλλά και για να αποφύγουμε την εφαρμογή σκληρών μέτρων στο μέλλον» τόνισε ο Βρετανός υπουργός.Η ταχεία εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον σε όλη τη Γαλλία ώθησε την κυβέρνηση να μειώσει τον χρόνο απομόνωσης Covid-19 για τα εμβολιασμένα άτομα. Προχώρησε επίσης στην περαιτέρω απομόνωση των μη εμβολιασμένων, σε μια προσπάθεια να ελαφρύνει τα οικονομικά και κοινωνικά βάρη που έχει επιφέρει η επιδημία. Οι χρόνοι απομόνωσης για πλήρως εμβολιασμένα άτομα που βγαίνουν θετικά, θα μειωθούν από δέκα ημέρες σε επτά και μπορούν να φτάσουν ακόμα και τις πέντε. Η Γαλλία ανέφερε 219.126 νέα κρούσματα το Σάββατο και έγινε η έκτη χώρα στον κόσμο που ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια συνολικά καταγεγραμμένα κρούσματα. Η αλλαγή του κανόνα σημαίνει επίσης ότι όσοι είχαν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα δεν θα μπαίνουν σε υποχρεωτική καραντίνα, υπό την προυπόθεση ότι είναι εμβολιασμένοι. Άλλαξε και η χρονική περίοδος κατά την οποία οι άνθρωποι θα πρέπει να λαμβάνουν την ενισχυτική δόση. Από τις 15 Φεβρουαρίου, αυτή θα καθίσταται υποχρεωτική τέσσερις μήνες μετά τη δεύτερη, αντί για τους επτά που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Η Γαλλία επεκτείνει επίσης την υποχρεωτικότητα μάσκας σε παιδιά ηλικίας έξι ετών και άνω σε δημόσιους χώρους, όπως σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, αγορές και κινηματογραφικές αίθουσες.Την ίδια στιγμή, αστυνομικοί με ρόπαλα και ασπίδες προσπάθησαν να διαλύσουν ένα, στην Ολλανδία, αντιδρώντας στην καραντίνα και στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Ο δήμαρχος του Άμστερνταμ Φέμκε Χάλσεμα εξέδωσε έκτακτο διάταγμα, εξουσιοδοτώντας την αστυνομία να εκκαθαρίσει την κεντρική πλατεία των Μουσείων, αφού οι διαδηλωτές παραβίασαν την απαγόρευση διεξαγωγής δημόσιων συγκεντρώσεων κατά το τελευταίο κύμα μολύνσεων από κορωνοϊό. Οι διαδηλωτές, οι οποίοι ως επί το πλείστον δεν φορούσαν μάσκες και παραβίασαν τους κανόνες κοινωνικής απόστασης, αγνόησαν επίσης την εντολή να μην πραγματοποιηθεί πορεία και περπάτησαν κατά μήκος μιας κεντρικής οδού, παίζοντας μουσική και κρατώντας κίτρινες ομπρέλες σε ένδειξη αντίθεσης στα κυβερνητικά μέτρα. Θυμίζουμε ότι η Ολλανδία μπήκε σε ξαφνικό lockdown στις 19 Δεκεμβρίου, με την κυβέρνηση να διατάσσει το κλείσιμο εστιατορίων, κομμωτηρίων, γυμναστηρίων μουσείων και άλλων δημόσιων χώρων τουλάχιστον έως τις 14 Ιανουαρίου. Στη Βουλγαρία πάντως εντοπίστηκαν τα πρώτα δώδεκα κρούσματα της Όμικρον, σύμφωνα με ανακοίνωση του επιθεωρητή Δημόσιας Υγείας της χώρας.Αντιθέτως, στο Ισραήλ η μετάλλαξη Όμικρον έχει επικρατήσει. Ο ανώτατος ιατρικός αξιωματούχος της χώρας σχολίασε ότι οι ημερήσιες μολύνσεις εξακολουθούν να αυξάνονται και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στη συλλογική ανοσία.Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, τα παιδιά και οι νεότερες ηλικίες 18-30 ετών φαίνεται πως πλήττονται περισσότερο από την Όμικρον, σύμφωνα με στέλεχος μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας της Νοτίου Αφρικής. Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στους New York Times, η Δρ Ντανιέλα Λάμας αναφέρθηκε στους ιατρούς και στους νοσηλευτές. Αυτοί είναι που δοκιμάζονται εδώ και δύο χρόνια. Προειδοποίησε, μάλιστα, για την «» μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Πρόκειται για το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout syndrome), το οποίο έχει εξουθενώσει και όσους έχουν καταφέρει να μην κολλήσουν. Εντωμεταξύ, η επέλαση της πανδημίας προκαλεί διάφορα ευτράπελα. Μεταξύ αυτών, είναι και η περιπτωση της Μαρίσα Φοτιέο, η οποία βρισκόταν σε πτήση της Icelandair από το Σικάγο στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, όταν έκανε ένα γρήγορο τεστ στο μπάνιο του αεροπλάνου. Αναγκάστηκε να παραμείνει εκεί καθόλη τη διάρκεια της πτήσης.Η Όμικρον πλήττει και την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Σύμφωνα με μία ενδιαφέρουσα μελέτη που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Όμικρον συνιστά μικρότερο κίνδυνο από τη Δέλτα, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό μέρος των περιπτώσεωνστις ΗΠΑ. «Επειδή η Όμικρον, όμως, είναι πολύ πιο μεταδοτική, δεν αποκλείεται ο αριθμός νοσηλειών να αυξηθεί», δήλωσε ο Δρ Άντονι Φάουτσι, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων. Όπως και να έχει, η αύξηση των κρουσμάτων έχει αλλάξει την καθημερινότητα στις ΗΠΑ. Τα πράγματα πιθανότατα θα χειροτερέψουν, προειδοποιούν οι ειδικοί. «Η Όμικρον μπορεί να αποδειχθεί πιο προβληματική για τα μικρά παιδιά», δήλωσε ο Δρ Σκοτ ​​Γκότλιμπ, πρώην επίτροπος της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ. «Αυτό το νέο στέλεχος θα μπορούσε να έχει μια προδιάθεση, πάλι, για τον ανώτερο αεραγωγό, κάτι που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη πρόκληση στα μικρά παιδιά, λόγω του τρόπου με τον οποίο συνδέεται με τα κύτταρα των αεραγωγών».Σαν να μην μας έφτανε η Δέλτα και η Όμικρον, πλέον έκανε την εμφάνισή της και η Delmicrion. Πρόκειται για το πάντρεμα της Δέλτα με την Όμικρον, κάτι που σύμφωνα με τους ειδικούς χρειάζεται επιτήρηση.