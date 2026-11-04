Κινηματογραφική καταδίωξη ΙΧ με Ρομά στην Θεσσαλονίκη: Εμβόλισαν όχημα της ΕΛΑΣ και οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τα λάστιχα του αυτοκινήτου

Επεισοδιακή καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν άτομα Ρομά σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στηνμε τους αστυνομικούς να πυροβολούν τα λάστιχα του αυτοκινήτου, όταν οι επιβαίνοντες εμβόλισαν το περιπολικό.Όλα ξεκίνησαν στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας (διασταύρωση Βρασνών), όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν τουλάχιστον τρία άτομα, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο. Μάλιστα, οι δράστες, προκειμένου να διαφύγουν, ανέπτυξαν ταχύτητα και πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς, καταφέρνοντας αρχικά να ξεφύγουν.Δεν κατάφεραν, ωστόσο, να φτάσουν μακριά, καθώς εγκλωβίστηκαν σε δημοτική οδό εντός του οικισμού της Ασπροβάλτας. Μόλις αντιλήφθηκαν ότι δεν υπήρχε διέξοδος, ο οδηγός έκανε αναστροφή και εμβόλισε υπηρεσιακό όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές.Καθώς οι αστυνομικοί βρίσκονταν έξω από το περιπολικό και διέτρεχαν κίνδυνο να παρασυρθούν, πυροβόλησαν στα πίσω ελαστικά του οχήματος των δραστών.Αφού κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν, οι πέρασαν χειροπέδες σε δύο άτομα, ηλικίας 19 και 23 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκε και ένας 31χρονος συνεργός τους.Έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Βόλβης για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της απείθειας, της επικίνδυνης οδήγησης, της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.