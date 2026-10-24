Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων στη Θεσσαλονίκη

Καθοριστική ήταν και η συμβολή του αστυνομικού σκύλου «VEKTOR»





Οι συλλήψεις έγιναν το πρωί της Πέμπτης (22/10) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 18 και 24 ετών, και μία 21χρονη γυναίκα, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε εγκληματική ομάδα που χρησιμοποιούσε εταιρείες ταχυμεταφορών για τη διακίνηση κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης.







Μετά τον εντοπισμό των ύποπτων δεμάτων και με την έγκριση του αρμόδιου εισαγγελέα, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση επιχείρησης ελεγχόμενης παράδοσης, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να συλληφθούν τα πρόσωπα που θα παραλάμβαναν τις ποσότητες.



Ο 18χρονος συνελήφθη αμέσως μετά την παραλαβή του δέματος από θυρίδα εταιρείας ταχυμεταφορών. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στον 24χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης στη Θεσσαλονίκη, περιμένοντας να παραλάβει το δέμα. Ακολούθησε έρευνα σε κατοικία, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη η 21χρονη, η οποία φέρεται να συμμετείχε στην ίδια εγκληματική ομάδα.







Καθοριστική ήταν και η συμβολή του αστυνομικού σκύλου «VEKTOR», ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε αποθηκευτικούς χώρους εταιρείας ταχυμεταφορών.



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Από τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 1.461,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 700 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας», δύο γυάλινα βαζάκια με επιπλέον 6,7 γραμμάρια κάνναβης και μία συσκευασία με ένα γραμμάριο κάνναβης σε μορφή πάστας.



Στην κατοχή των συλληφθέντων και κατά τις έρευνες βρέθηκαν επίσης ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ηλεκτρική μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, συσκευή συγκόλλησης νάιλον συσκευασιών, έξι άδειες πλαστικές συσκευασίες, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 3.480 ευρώ.



Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ακόμη ένα απόκομμα χαρτιού στο οποίο αναγραφόταν ο κωδικός παραλαβής του δέματος, καθώς και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, η οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση των παράνομων δραστηριοτήτων της ομάδας.



Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που διακινούσε ποσότητες κάνναβης μέσω ταχυδρομικών δεμάτων προχώρησαν οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη , συλλαμβάνοντας τρία άτομα, ηλικίας 18, 21 και 24 ετών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από τον εντοπισμό δεμάτων με ναρκωτικές ουσίες, ενώ συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από δύο κιλά κάνναβης σε διάφορες μορφές.Οι συλλήψεις έγιναν το πρωί της Πέμπτης (22/10) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 18 και 24 ετών, και μία 21χρονη γυναίκα, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε εγκληματική ομάδα που χρησιμοποιούσε εταιρείες ταχυμεταφορών για τη διακίνηση κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης.Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 460 γραμμαρίων, καθώς και επτά συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, γνωστή ως «σοκολάτα», βάρους 700 γραμμαρίων. Τα ναρκωτικά είχαν τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.Μετά τον εντοπισμό των ύποπτων δεμάτων και με την έγκριση του αρμόδιου εισαγγελέα, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση επιχείρησης ελεγχόμενης παράδοσης, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να συλληφθούν τα πρόσωπα που θα παραλάμβαναν τις ποσότητες.Ο 18χρονος συνελήφθη αμέσως μετά την παραλαβή του δέματος από θυρίδα εταιρείας ταχυμεταφορών. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στον 24χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης στη Θεσσαλονίκη, περιμένοντας να παραλάβει το δέμα. Ακολούθησε έρευνα σε κατοικία, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη η 21χρονη, η οποία φέρεται να συμμετείχε στην ίδια εγκληματική ομάδα.Καθοριστική ήταν και η συμβολή του αστυνομικού σκύλου «VEKTOR», ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε αποθηκευτικούς χώρους εταιρείας ταχυμεταφορών.Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκε μία ακόμη συσκευασία, η οποία περιείχε ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης. Το συγκεκριμένο δέμα επρόκειτο να παραδοθεί σε θυρίδα ταχυμεταφορών για λογαριασμό του 24χρονου συλληφθέντα.Από τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 1.461,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 700 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας», δύο γυάλινα βαζάκια με επιπλέον 6,7 γραμμάρια κάνναβης και μία συσκευασία με ένα γραμμάριο κάνναβης σε μορφή πάστας.Στην κατοχή των συλληφθέντων και κατά τις έρευνες βρέθηκαν επίσης ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ηλεκτρική μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, συσκευή συγκόλλησης νάιλον συσκευασιών, έξι άδειες πλαστικές συσκευασίες, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 3.480 ευρώ.Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ακόμη ένα απόκομμα χαρτιού στο οποίο αναγραφόταν ο κωδικός παραλαβής του δέματος, καθώς και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, η οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση των παράνομων δραστηριοτήτων της ομάδας.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι δύο από τους τρεις συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα.



Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η υπόθεση περιλαμβάνεται στις επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.