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Το Star αποχαιρετά τον Γιώργο Βαρδινογιάννη: Άφησε το αποτύπωμά του στη ναυτιλία, στον επιχειρηματικό κόσμο και στον αθλητισμό
Το Star αποχαιρετά τον Γιώργο Βαρδινογιάννη: Άφησε το αποτύπωμά του στη ναυτιλία, στον επιχειρηματικό κόσμο και στον αθλητισμό
Ο σταθμός ως φόρο τιμής στη μνήμη του, ανακοίνωσε δωρεά στον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», τιμώντας και την κοινωνική προσφορά της αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη
Με ανακοίνωσή του, το Star αποχαιρετά τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της διοίκησης και των εργαζομένων του για τον θάνατο του ιστορικού παράγοντα του Παναθηναϊκού, ο οποίος άφησε το αποτύπωμά του στον ελληνικό αθλητισμό, στη ναυτιλία και στον επιχειρηματικό κόσμο.
Ο τηλεοπτικός σταθμός αναφέρεται στην πολυετή παρουσία του «Καπετάνιου» στην προεδρία του Παναθηναϊκού, αλλά και στην επαγγελματική του διαδρομή στο εμπορικό ναυτικό.
Παράλληλα, ως φόρο τιμής στη μνήμη του, ανακοίνωσε δωρεά στον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», τιμώντας και την κοινωνική προσφορά της αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του σταθμού:
Με βαθιά θλίψη, η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Star αποχαιρετούν τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική ναυτιλία, στον επιχειρηματικό κόσμο και στον αθλητισμό.
Γνωστός σε όλη την Ελλάδα ως «Καπετάνιος», ακολούθησε επαγγελματική πορεία στο εμπορικό ναυτικό και διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για δύο θητείες.
Το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με την ιστορία του Παναθηναϊκού, στην προεδρία του οποίου παρέμεινε από το 1979 έως το 2000. Στη διάρκεια της θητείας του, ο σύλλογος κατέκτησε σημαντικούς εγχώριους τίτλους και σημείωσε αξιοσημείωτες ευρωπαϊκές διακρίσεις.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, το Star, εκ μέρους όλων των εργαζομένων του, προσφέρει δωρεά στον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», στηρίζοντας το πολύτιμο έργο του και τιμώντας παράλληλα την κοινωνική παρακαταθήκη της αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη.
Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Star εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.
Ο τηλεοπτικός σταθμός αναφέρεται στην πολυετή παρουσία του «Καπετάνιου» στην προεδρία του Παναθηναϊκού, αλλά και στην επαγγελματική του διαδρομή στο εμπορικό ναυτικό.
Παράλληλα, ως φόρο τιμής στη μνήμη του, ανακοίνωσε δωρεά στον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», τιμώντας και την κοινωνική προσφορά της αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του σταθμού:
Με βαθιά θλίψη, η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Star αποχαιρετούν τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική ναυτιλία, στον επιχειρηματικό κόσμο και στον αθλητισμό.
Γνωστός σε όλη την Ελλάδα ως «Καπετάνιος», ακολούθησε επαγγελματική πορεία στο εμπορικό ναυτικό και διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για δύο θητείες.
Το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με την ιστορία του Παναθηναϊκού, στην προεδρία του οποίου παρέμεινε από το 1979 έως το 2000. Στη διάρκεια της θητείας του, ο σύλλογος κατέκτησε σημαντικούς εγχώριους τίτλους και σημείωσε αξιοσημείωτες ευρωπαϊκές διακρίσεις.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, το Star, εκ μέρους όλων των εργαζομένων του, προσφέρει δωρεά στον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», στηρίζοντας το πολύτιμο έργο του και τιμώντας παράλληλα την κοινωνική παρακαταθήκη της αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη.
Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Star εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.
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