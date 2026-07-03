Η ΝΔ ανεβάζει στροφές μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, καρφιά Μητσοτάκη για όσους «οπλίζουν χέρια» με ακραίες εκφράσεις
Η ΝΔ ανεβάζει στροφές μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, καρφιά Μητσοτάκη για όσους «οπλίζουν χέρια» με ακραίες εκφράσεις
Η κινητοποίηση στο Ιπποκράτειο, οι παρεμβάσεις Μαρινάκη και Κυρανάκη και η παρέμβαση του πρωθυπουργού και η έκκληση Μητσοτάκη για καθολική καταδίκη της βίας
Η χθεσινή συγκέντρωση βουλευτών, στελεχών και φίλων της ΝΔ έξω από το νοσκοκομείο «Ιπποκράτειο» δεν ήταν διόλου αμελητέα. Περίπου 1000 άτομα συγκεντρώθηκαν με κινητοποίηση μιας ημέρας, μετά το τραγικό περιστατικό της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, μετά από πρωτοβουλία της ΝΔ και της ΟΝΝΕΔ και με κεντρικό σύνθημα τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε».
Πέρα από τον αυτονόητο συναισθηματισμό, καθώς πολλά μεσαία στελέχη του κυβερνώντος κόμματος ανά την Ελλάδα πάγωσαν και φοβήθηκαν μετά από αυτόν το τραγικό περιστατικό, το πολιτικό μήνυμα της ΝΔ ήταν σαφές: δεν θα επιτρέψει σε τρομοκράτες να υπαγορεύσουν την ατζέντα.
Όμως η ΝΔ δεν έμεινε μόνο στα συνθήματα και στο μήνυμα της χθεσινής εκδήλωσης. Μια σειρά κεντρικών στελεχών, από τον Παύλο Μαρινάκη και τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη έως τον Άδωνι Γεωργιάδη περιέγραψαν με σαφήνεια ένα σκηνικό στοχοποίησης της ΝΔ και των στελεχών της από δυνάμεις της άκρας αριστεράς. Ο κ. Κυρανάκης έβαλε στο κάδρο και τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε σε πολιτικές δυνάμεις που επί της ουσίας «κανονικοποιούν» τη βία, κατηγοριοποιώντας την σε επίπεδα. «Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες τόση αξία έχει να πέφτουν και οι μάσκες. Ορισμένα κόμματα εφαρμόζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τη βία», είπε χθες με νόημα ο κ. Μαρινάκης.
Αυτή η στρατηγική επιλογή βεβαίως δεν έγινε ερήμην του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος βρέθηκε προχθές στη Θεσσαλονίκη και είναι σε ανοιχτή γραμμή με τα κομματικά στελέχη ανά την Ελλάδα. Σε συνέντευξη που παραχωρεί σήμερα στο Liberal.gr, ο κ. Μητσοτάκης καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν σε πλήρη καταδίκη τέτοιων ενεργειών στην πράξη, κάνοντας λόγο για μια «γενικότερη, ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις οι οποίες ουσιαστικά με τον τρόπο τους «οπλίζουν» τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις». «Όταν κατηγορούμαστε συλλήβδην ως «δολοφόνοι», όταν παραδείγματος χάρη ο Περιφερειάρχης Αττικής, επειδή θέλει να προβεί στην εκκένωση μιας κατάληψης, χαρακτηρίζεται ως «δολοφόνος», τότε καταλαβαίνετε ότι πολύ εύκολα μπορεί αυτή η χρήση των λέξεων να οδηγήσει σε τέτοιες πράξεις βίας», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο πρόσφατο περιστατικό με την καταδρομική επίθεση στο σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά από διαμαρτυρόμενους αντιεξουσιαστές για τα Προσφυγικά.
«Εδώ απαιτείται κάτι ευρύτερο: απαιτείται ένα συνολικότερο reset. Το reset δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτεία αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, αλλά και τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά, τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές», υπογραμμίζει ο κ. Μαρινάκης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, με φόντο τη φράση που είχε χρησιμοποιήσει ότι «οι μολότοφ είναι κακές «ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν». «Να τραβήξουν πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές», υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης.
Είναι προφανές ότι και το επόμενο διάστημα τα κεντρικά στελέχη της ΝΔ θα αποδυθούν σε ενέσεις ηθικού προς τα μεσαία κομματικά στελέχη που έχουν «παγώσει» από την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Και παράλληλα θα εξαπολύουν πυρά στα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης, αποδίδοντάς τους ευθύνες για ακραίες διατυπώσεις που μπορούν να λειτουργούν ως «συγκοινωνούντα δοχεία με τέτοιες επιθέσεις». Βεβαίως, το άμεσο μείζον στοίχημα για την κυβέρνηση και την αστυνομία είναι η σύλληψη των δραστών, προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να υπάρξει κάθαρση μετά την τραγωδία.
Πέρα από τον αυτονόητο συναισθηματισμό, καθώς πολλά μεσαία στελέχη του κυβερνώντος κόμματος ανά την Ελλάδα πάγωσαν και φοβήθηκαν μετά από αυτόν το τραγικό περιστατικό, το πολιτικό μήνυμα της ΝΔ ήταν σαφές: δεν θα επιτρέψει σε τρομοκράτες να υπαγορεύσουν την ατζέντα.
Όμως η ΝΔ δεν έμεινε μόνο στα συνθήματα και στο μήνυμα της χθεσινής εκδήλωσης. Μια σειρά κεντρικών στελεχών, από τον Παύλο Μαρινάκη και τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη έως τον Άδωνι Γεωργιάδη περιέγραψαν με σαφήνεια ένα σκηνικό στοχοποίησης της ΝΔ και των στελεχών της από δυνάμεις της άκρας αριστεράς. Ο κ. Κυρανάκης έβαλε στο κάδρο και τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε σε πολιτικές δυνάμεις που επί της ουσίας «κανονικοποιούν» τη βία, κατηγοριοποιώντας την σε επίπεδα. «Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες τόση αξία έχει να πέφτουν και οι μάσκες. Ορισμένα κόμματα εφαρμόζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τη βία», είπε χθες με νόημα ο κ. Μαρινάκης.
Αυτή η στρατηγική επιλογή βεβαίως δεν έγινε ερήμην του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος βρέθηκε προχθές στη Θεσσαλονίκη και είναι σε ανοιχτή γραμμή με τα κομματικά στελέχη ανά την Ελλάδα. Σε συνέντευξη που παραχωρεί σήμερα στο Liberal.gr, ο κ. Μητσοτάκης καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν σε πλήρη καταδίκη τέτοιων ενεργειών στην πράξη, κάνοντας λόγο για μια «γενικότερη, ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις οι οποίες ουσιαστικά με τον τρόπο τους «οπλίζουν» τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις». «Όταν κατηγορούμαστε συλλήβδην ως «δολοφόνοι», όταν παραδείγματος χάρη ο Περιφερειάρχης Αττικής, επειδή θέλει να προβεί στην εκκένωση μιας κατάληψης, χαρακτηρίζεται ως «δολοφόνος», τότε καταλαβαίνετε ότι πολύ εύκολα μπορεί αυτή η χρήση των λέξεων να οδηγήσει σε τέτοιες πράξεις βίας», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο πρόσφατο περιστατικό με την καταδρομική επίθεση στο σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά από διαμαρτυρόμενους αντιεξουσιαστές για τα Προσφυγικά.
Το reset και οι ευθύνες όλων
«Εδώ απαιτείται κάτι ευρύτερο: απαιτείται ένα συνολικότερο reset. Το reset δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτεία αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, αλλά και τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά, τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές», υπογραμμίζει ο κ. Μαρινάκης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, με φόντο τη φράση που είχε χρησιμοποιήσει ότι «οι μολότοφ είναι κακές «ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν». «Να τραβήξουν πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές», υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης.
Είναι προφανές ότι και το επόμενο διάστημα τα κεντρικά στελέχη της ΝΔ θα αποδυθούν σε ενέσεις ηθικού προς τα μεσαία κομματικά στελέχη που έχουν «παγώσει» από την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Και παράλληλα θα εξαπολύουν πυρά στα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης, αποδίδοντάς τους ευθύνες για ακραίες διατυπώσεις που μπορούν να λειτουργούν ως «συγκοινωνούντα δοχεία με τέτοιες επιθέσεις». Βεβαίως, το άμεσο μείζον στοίχημα για την κυβέρνηση και την αστυνομία είναι η σύλληψη των δραστών, προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να υπάρξει κάθαρση μετά την τραγωδία.
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