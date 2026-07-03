Η ΝΔ ανεβάζει στροφές μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, καρφιά Μητσοτάκη για όσους «οπλίζουν χέρια» με ακραίες εκφράσεις

Η κινητοποίηση στο Ιπποκράτειο, οι παρεμβάσεις Μαρινάκη και Κυρανάκη και η παρέμβαση του πρωθυπουργού και η έκκληση Μητσοτάκη για καθολική καταδίκη της βίας