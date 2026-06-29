Συνελήφθη στον Πειραιά 53χρονος που καταζητούνταν στην Αίγυπτο για ανθρωποκτονία
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Πειραιάς Δολοφονία Σύλληψη

Συνελήφθη στον Πειραιά 53χρονος που καταζητούνταν στην Αίγυπτο για ανθρωποκτονία

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς κατηγορείται ότι το 2013, στην Αίγυπτο, επιτέθηκε με μαχαίρι σε ομοεθνή του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα

Συνελήφθη στον Πειραιά 53χρονος που καταζητούνταν στην Αίγυπτο για ανθρωποκτονία
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Στη σύλληψη ενός 53χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητούνταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης των Αρχών της Αιγύπτου για ανθρωποκτονία, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής. Ο 53χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της 26ης Ιουνίου στην περιοχή του Πειραιά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς κατηγορείται ότι το 2013, στην Αίγυπτο, επιτέθηκε με μαχαίρι σε ομοεθνή του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ο 53χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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