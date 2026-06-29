Θεσσαλονίκη: Αποζημίωση 360.000 ευρώ στους γονείς του 15χρονου που τον πυροβόλησε φίλος του με καραμπίνα

Ο 15χρονος έχασε τη ζωή του όταν ο φίλος και συμμαθητής του τον πυροβόλησε εξ επαφής με κυνηγετική καραμπίνα που βρισκόταν στο σπίτι των γονέων του





Το περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Απριλίου 2022, όταν το θύμα επισκέφτηκε την οικία φίλου και συμμαθητή του. Ο 15χρονος έχασε τη ζωή του όταν ο τελευταίος, επίσης ανήλικος τότε, τον πυροβόλησε εξ επαφής με κυνηγετική καραμπίνα που βρισκόταν στο σπίτι των γονέων του.







Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, οι γονείς του δράστη υπέχουν αστική ευθύνη λόγω πλημμελούς εποπτείας και ανεπαρκούς φύλαξης του όπλου, ενώ συνεκτίμησε και τη συμπεριφορά του ανήλικου μετά το περιστατικό, καθώς και προηγούμενη συμπεριφορά του.



Η δικαστική εξέλιξη και η απόφαση για την αποζημίωση έγινε γνωστή από το δικηγορικό γραφείο συνεργατών του Αλέξη Κούγια που χειρίστηκε την υπόθεση εκπροσωπώντας την οικογένεια του 15χρονου.



Η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν αναφέρει: Ιδιαίτερα σημαντική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για τη γνωστή υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού 15χρονου από κυνηγετική καραμπίνα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης – Αποζημίωση 360.000 ευρώ σε βάρος του ανήλικου τότε δράστη και των γονέων του



Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, πριν από λίγες ημέρες, έκανε καθ' ολοκληρίαν δεκτή την αγωγή που άσκησε το Δικηγορικό μας Γραφείο για λογαριασμό της οικογένειας του αδικοχαμένου Ν. Δ., επιδικάζοντας συνολική χρηματική ικανοποίηση ύψους 360.000 ευρώ, λόγω ψυχικής οδύνης, πλέον δικαστικής δαπάνης 11.270 ευρώ και νομίμων τόκων, σε βάρος του ανήλικου τότε δράστη και των δύο γονέων του, οι οποίοι κρίθηκαν αστικώς υπεύθυνοι λόγω πλημμελούς εποπτείας του τέκνου τους.



Η υπόθεση αφορά τον τραγικό θάνατο ενός παιδιού μόλις 15 ετών, το οποίο στις 22 Απριλίου 2022, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην οικία φίλου και συμμαθητή του, τραυματίστηκε θανάσιμα όταν ο τελευταίος, επίσης ανήλικος τότε, τον πυροβόλησε εξ επαφής με κυνηγετική καραμπίνα που βρισκόταν στο σπίτι των γονέων του.



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Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το Δικαστήριο δέχθηκε πως, αμέσως μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό, ο ανήλικος τότε δράστης επιχείρησε να συγκαλύψει την πράξη του, αποδίδοντας αρχικά τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου σε δήθεν ατύχημα, αποκρύπτοντας την πραγματική αιτία του θανάτου και προβαίνοντας σε αλλοίωση της σκηνής του εγκλήματος με τη μετακίνηση της κυνηγετικής καραμπίνας και του χρησιμοποιηθέντος κάλυκα, ενώ ομολόγησε την πράξη του μόνο όταν πλέον είχαν συγκεντρωθεί σε βάρος του αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία.



Παράλληλα, το Δικαστήριο συνεκτίμησε ότι ο ανήλικος είχε ήδη επιδείξει στο παρελθόν επανειλημμένη απείθαρχη συμπεριφορά, χωρίς οι γονείς του να λάβουν τα αναγκαία μέτρα εποπτείας, καθοδήγησης και ασφαλούς φύλαξης των όπλων, γεγονός που ενίσχυσε την κρίση περί πλημμελούς εποπτείας και αστικής ευθύνης τους.



Η συγκεκριμένη απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναδεικνύει ότι η ευθύνη των γονέων δεν εξαντλείται μόνο στο ποινικό επίπεδο, αλλά μπορεί να θεμελιώσει και πλήρη αστική ευθύνη για την αποκατάσταση της ζημίας που προκαλείται από τις πράξεις των ανήλικων τέκνων τους, όταν αυτές αποτελούν συνέπεια πλημμελούς εποπτείας και έλλειψης των αναγκαίων μέτρων πρόληψης.



Αποζημίωση ύψους 360.000 ευρώ, λόγω ψυχικής οδύνης, για τον θανάσιμο τραυματισμό από κυνηγετική καραμπίνα του 15χρονου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης το 2022 επιδικάστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου, που τότε ήταν ανήλικος, και των γονιών του.Το περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Απριλίου 2022, όταν το θύμα επισκέφτηκε την οικία φίλου και συμμαθητή του. Ο 15χρονος έχασε τη ζωή του όταν ο τελευταίος, επίσης ανήλικος τότε, τον πυροβόλησε εξ επαφής με κυνηγετική καραμπίνα που βρισκόταν στο σπίτι των γονέων του.Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, πριν από λίγες ημέρες, έκανε δεκτή την αγωγή που άσκησε η οικογένεια του θύματος, επιδικάζοντας συνολική χρηματική ικανοποίηση ύψους 360.000 ευρώ, λόγω ψυχικής οδύνης, πλέον δικαστικής δαπάνης 11.270 ευρώ και νομίμων τόκων, σε βάρος του ανήλικου τότε δράστη και των δύο γονέων του, οι οποίοι κρίθηκαν αστικώς υπεύθυνοι λόγω πλημμελούς εποπτείας του τέκνου τους.Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, οι γονείς του δράστη υπέχουν αστική ευθύνη λόγω πλημμελούς εποπτείας και ανεπαρκούς φύλαξης του όπλου, ενώ συνεκτίμησε και τη συμπεριφορά του ανήλικου μετά το περιστατικό, καθώς και προηγούμενη συμπεριφορά του.Η δικαστική εξέλιξη και η απόφαση για την αποζημίωση έγινε γνωστή από το δικηγορικό γραφείο συνεργατών του Αλέξη Κούγια που χειρίστηκε την υπόθεση εκπροσωπώντας την οικογένεια του 15χρονου.Ιδιαίτερα σημαντική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για τη γνωστή υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού 15χρονου από κυνηγετική καραμπίνα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης – Αποζημίωση 360.000 ευρώ σε βάρος του ανήλικου τότε δράστη και των γονέων τουΤο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, πριν από λίγες ημέρες, έκανε καθ' ολοκληρίαν δεκτή την αγωγή που άσκησε το Δικηγορικό μας Γραφείο για λογαριασμό της οικογένειας του αδικοχαμένου Ν. Δ., επιδικάζοντας συνολική χρηματική ικανοποίηση ύψους 360.000 ευρώ, λόγω ψυχικής οδύνης, πλέον δικαστικής δαπάνης 11.270 ευρώ και νομίμων τόκων, σε βάρος του ανήλικου τότε δράστη και των δύο γονέων του, οι οποίοι κρίθηκαν αστικώς υπεύθυνοι λόγω πλημμελούς εποπτείας του τέκνου τους.Η υπόθεση αφορά τον τραγικό θάνατο ενός παιδιού μόλις 15 ετών, το οποίο στις 22 Απριλίου 2022, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην οικία φίλου και συμμαθητή του, τραυματίστηκε θανάσιμα όταν ο τελευταίος, επίσης ανήλικος τότε, τον πυροβόλησε εξ επαφής με κυνηγετική καραμπίνα που βρισκόταν στο σπίτι των γονέων του.Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι οι γονείς του ανήλικου δράστη δεν άσκησαν την προσήκουσα εποπτεία, ούτε είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα ασφαλούς φύλαξης του κυνηγετικού όπλου, με αποτέλεσμα να καταστούν συνυπεύθυνοι για το τραγικό αποτέλεσμα, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 923 ΑΚ περί ευθύνης των εποπτευόντων ανήλικο.Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το Δικαστήριο δέχθηκε πως, αμέσως μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό, ο ανήλικος τότε δράστης επιχείρησε να συγκαλύψει την πράξη του, αποδίδοντας αρχικά τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου σε δήθεν ατύχημα, αποκρύπτοντας την πραγματική αιτία του θανάτου και προβαίνοντας σε αλλοίωση της σκηνής του εγκλήματος με τη μετακίνηση της κυνηγετικής καραμπίνας και του χρησιμοποιηθέντος κάλυκα, ενώ ομολόγησε την πράξη του μόνο όταν πλέον είχαν συγκεντρωθεί σε βάρος του αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία.Παράλληλα, το Δικαστήριο συνεκτίμησε ότι ο ανήλικος είχε ήδη επιδείξει στο παρελθόν επανειλημμένη απείθαρχη συμπεριφορά, χωρίς οι γονείς του να λάβουν τα αναγκαία μέτρα εποπτείας, καθοδήγησης και ασφαλούς φύλαξης των όπλων, γεγονός που ενίσχυσε την κρίση περί πλημμελούς εποπτείας και αστικής ευθύνης τους.Η συγκεκριμένη απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναδεικνύει ότι η ευθύνη των γονέων δεν εξαντλείται μόνο στο ποινικό επίπεδο, αλλά μπορεί να θεμελιώσει και πλήρη αστική ευθύνη για την αποκατάσταση της ζημίας που προκαλείται από τις πράξεις των ανήλικων τέκνων τους, όταν αυτές αποτελούν συνέπεια πλημμελούς εποπτείας και έλλειψης των αναγκαίων μέτρων πρόληψης.

Τίποτε δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο των γονέων ούτε να αναπληρώσει την απώλεια ενός παιδιού. Η απόφαση αυτή, όμως, αποτελεί μία ουσιαστική ηθική δικαίωση για την οικογένεια του αδικοχαμένου ανηλίκου, καθώς αναγνωρίζει ότι η τραγωδία αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη, αλλά αποτέλεσμα σοβαρών παραλείψεων και αποδίδει τις ευθύνες σε όλους όσοι κρίθηκαν υπεύθυνοι.



Την οικογένεια των εναγόντων εκπροσώπησε ενώπιον του Δικαστηρίου ο δικηγόρος του Δικηγορικού μας Γραφείου, Αλέξης Μαυραϊδής.