Για πρώτη φορά στα ελληνικά τα επίσημα πρακτικά της Συνδιάσκεψης της Λωζάννης (1922-1923)
ΕΛΛΑΔΑ
Βουλή Συνθήκη της Λωζάνης

Για πρώτη φορά στα ελληνικά τα επίσημα πρακτικά της Συνδιάσκεψης της Λωζάννης (1922-1923)

Στόχος της έκδοσης είναι να καλυφθεί ένα κενό, καθώς τα επίσημα πρακτικά των διαπραγματεύσεων δεν είχαν μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα έως σήμερα

Για πρώτη φορά στα ελληνικά τα επίσημα πρακτικά της Συνδιάσκεψης της Λωζάννης (1922-1923)
Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, σε συνεργασία με την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, παρουσιάζει την έκδοση Συνδιάσκεψη της Λωζάνης για τα ζητήματα της Εγγύς Ανατολής (1922-1923) -πρώτη περίοδος, 20 Νοεμβρίου 1922- 4 Φεβρουαρίου 1923: Πρακτικά των διαπραγματεύσεων και Σχέδιο Όρων Συνθήκης Ειρήνης που εκδόθηκαν σε ελληνική μετάφραση από τη Διεύθυνση Εκδόσεων και Εκτυπώσεων της Βουλής των Ελλήνων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου, στις 19:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βουλής των Ελλήνων (Αμαλίας 22-24, είσοδος επί της πλατείας Ραλλούς Μάνου). Στόχος της έκδοσης είναι να καλυφθεί ένα κενό, καθώς τα επίσημα πρακτικά των διαπραγματεύσεων δεν είχαν μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα έως σήμερα. Το κείμενο των πρακτικών αποτελεί αναμφίβολα τεκμήριο για ένα καθοριστικό, για την πορεία του Ελληνισμού, γεγονός του 20ού αιώνα σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. 

Για την έκδοση θα μιλήσουν οι:

- Στέλιος Περράκης, ομότιμος καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

- Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

- Άννα Φραντζή, ιστορικός-εθελόντρια, Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών.

- Νικόλαος Ουζούνογλου, ομότιμος καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - πρόεδρος, Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών

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