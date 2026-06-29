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Νεκρή φώκια εντοπίστηκε ανοιχτά από το Ακρογιάλι Μεσσηνίας
Νεκρή φώκια εντοπίστηκε ανοιχτά από το Ακρογιάλι Μεσσηνίας
Το θαλάσσιο θηλαστικό έγινε αντιληπτό από ψαράδες, οι οποίοι το είδαν να επιπλέει νεκρό στη θάλασσα και ειδοποίησαν το Λιμενικό
Νεκρή φώκια εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά από το Ακρογιάλι Μεσσηνίας, στον Δήμο Δυτικής Μάνης, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την ακτή.
Το θαλάσσιο θηλαστικό έγινε αντιληπτό από ψαράδες, οι οποίοι το είδαν να επιπλέει νεκρό στη θάλασσα και ειδοποίησαν το Λιμενικό.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου της φώκιας, ενώ οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταγραφή και διερεύνηση του περιστατικού.
Το θαλάσσιο θηλαστικό έγινε αντιληπτό από ψαράδες, οι οποίοι το είδαν να επιπλέει νεκρό στη θάλασσα και ειδοποίησαν το Λιμενικό.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου της φώκιας, ενώ οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταγραφή και διερεύνηση του περιστατικού.
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