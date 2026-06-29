ΑΠΘ: Σφοδρή επίθεση των Πρυτανικών Αρχών κατά τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, «έχει και η υπομονή τα όριά της»

Επιχειρείται συστηματική υπονόμευση του έργου της Πρυτανείας, αναφέρεται στη μακροσκελή ανακοίνωση





Με πολυσέλιδη ανακοίνωση υπό τον τίτλο «Έχει και η υπομονή τα όριά της!», η Πρυτανεία κάνει λόγο για «ψευδολογίες», «παραπληροφόρηση» και «τοξική συμπεριφορά», υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται συστηματική υπονόμευση του έργου της.







Η αναφορά στη δικαστική απόφαση Στην αρχή της ανακοίνωσής τους, οι



Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης δεν μεταβλήθηκε, καθώς διατηρήθηκαν τόσο τα εσωτερικά μέλη που είχαν εκλεγεί από τα μέλη ΔΕΠ όσο και τα εξωτερικά μέλη, τα οποία είχαν επιλεγεί από τη Σύγκλητο και προέρχονται από διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.







«Η υπομονή έχει όρια» Οι Πρυτανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι όσο προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις τόσο εντείνεται η κριτική από μειοψηφούντα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και από όσους εμφανίζονται ως εκπρόσωποι του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.



Όπως αναφέρουν, αρχικά οι αντιδράσεις ήταν περιορισμένες, όμως το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί, καθώς –κατά την άποψή τους– η πρόοδος του Πανεπιστημίου αναδεικνύει την απραξία της προηγούμενης περιόδου.

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«Ιερά συμμαχία» τεσσάρων συμβούλων Η ανακοίνωση κατονομάζει ουσιαστικά, χωρίς να αναφέρει ονόματα, τέσσερα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, τα οποία –σύμφωνα με τις Πρυτανικές Αρχές– έχουν συγκροτήσει μια κοινή γραμμή αντίδρασης απέναντι στις αποφάσεις της διοίκησης.



Η Πρυτανεία τους καταλογίζει ότι λειτουργούν συντονισμένα, παραπλανούν την πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινή γνώμη και παρουσιάζουν, όπως υποστηρίζει, ψευδή ή αποσπασματικά στοιχεία για σημαντικές αποφάσεις του Πανεπιστημίου.



Το νέο κλειστό γυμναστήριο και η συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης Εκτενής είναι η αναφορά στο σχέδιο δημιουργίας νέου κλειστού γυμναστηρίου στον χώρο πάνω από τη Φοιτητική Λέσχη, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.



Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απαντούν οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην κριτική, που δέχονται το τελευταίο διάστημα για σειρά αποφάσεων της διοίκησης, εξαπολύοντας ευθεία επίθεση κατά τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και εκπροσώπων του διδακτικού προσωπικού.Με πολυσέλιδη ανακοίνωση υπό τον τίτλο, η Πρυτανεία κάνει λόγο για «ψευδολογίες», «παραπληροφόρηση» και «τοξική συμπεριφορά», υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται συστηματική υπονόμευση του έργου της.Η ανακοίνωση αποτελεί μία από τις πλέον αιχμηρές δημόσιες παρεμβάσεις της σημερινής διοίκησης και αποτυπώνει το ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας.Στην αρχή της ανακοίνωσής τους, οι Πρυτανικές Αρχές υπενθυμίζουν ότι ανέλαβαν τη διοίκηση του Ιδρύματος πριν από ακριβώς έναν χρόνο, έπειτα από δικαστική απόφαση, η οποία, όπως αναφέρουν, ακύρωσε την προηγούμενη πρυτανική ομάδα, επειδή είχε εγκατασταθεί παράνομα στη διοίκηση του Πανεπιστημίου.Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης δεν μεταβλήθηκε, καθώς διατηρήθηκαν τόσο τα εσωτερικά μέλη που είχαν εκλεγεί από τα μέλη ΔΕΠ όσο και τα εξωτερικά μέλη, τα οποία είχαν επιλεγεί από τη Σύγκλητο και προέρχονται από διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.Σύμφωνα με τη διοίκηση, κατά τους πρώτους δώδεκα μήνες της νέας θητείας υλοποιήθηκε ένα «πρωτοφανές σε εύρος, τόλμη και αποτελεσματικότητα έργο», το οποίο θέτει τα θεμέλια για ένα σύγχρονο, διεθνώς ανταγωνιστικό δημόσιο πανεπιστήμιο.Οι Πρυτανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι όσο προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις τόσο εντείνεται η κριτική από μειοψηφούντα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και από όσους εμφανίζονται ως εκπρόσωποι του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.Όπως αναφέρουν, αρχικά οι αντιδράσεις ήταν περιορισμένες, όμως το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί, καθώς –κατά την άποψή τους– η πρόοδος του Πανεπιστημίου αναδεικνύει την απραξία της προηγούμενης περιόδου.«Η ακαδημαϊκή αβρότητα συγκράτησε μέχρι τώρα τη μετωπική αντιπαράθεση. Έχει όμως και αυτή, όπως και η υπομονή, τα όριά της», σημειώνεται χαρακτηριστικά.Η ανακοίνωση κατονομάζει ουσιαστικά, χωρίς να αναφέρει ονόματα,, τα οποία –σύμφωνα με τις Πρυτανικές Αρχές– έχουν συγκροτήσει μια κοινή γραμμή αντίδρασης απέναντι στις αποφάσεις της διοίκησης.Η Πρυτανεία τους καταλογίζει ότι λειτουργούν συντονισμένα, παραπλανούν την πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινή γνώμη και παρουσιάζουν, όπως υποστηρίζει, ψευδή ή αποσπασματικά στοιχεία για σημαντικές αποφάσεις του Πανεπιστημίου.Εκτενής είναι η αναφορά στο σχέδιο δημιουργίας νέου κλειστού γυμναστηρίου στον χώρο πάνω από τη Φοιτητική Λέσχη, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Οι Πρυτανικές Αρχές απορρίπτουν τις αιτιάσεις ότι η σχετική συμφωνία μετατρέπει το Πανεπιστήμιο σε «ενοικιαστή των δικών του εγκαταστάσεων», χαρακτηρίζοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς συκοφαντικούς.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης βασίστηκε σε ομόφωνες αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Κοσμητείας της ΣΕΦΑΑ, καθώς και της ειδικής Επιτροπής Κοσμητόρων, που συστάθηκε για να εξετάσει τις δυνατότητες αξιοποίησης του συγκεκριμένου χώρου.



Η διοίκηση επισημαίνει ακόμη, ότι προηγήθηκε εξάμηνη διαβούλευση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, ενώ η προγραμματική σύμβαση εξετάστηκε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, καθώς και από τις νομικές υπηρεσίες του ΑΠΘ και του Δήμου Θεσσαλονίκης.



Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 6,3 εκατ. ευρώ, προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος αναλαμβάνει τη μελέτη, την αδειοδότηση, την κατασκευή, τον εξοπλισμό αλλά και τη μελλοντική συντήρηση της εγκατάστασης.



Όπως σημειώνεται, το ΑΠΘ δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά σε κανένα στάδιο του έργου.



Παράλληλα, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού θα διαθέτει αποκλειστική χρήση της εγκατάστασης κάθε εργάσιμη ημέρα κατά τις πρωινές ώρες για εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες, ενώ προβλέπεται και χρήση από την υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα.



Η Πρυτανεία χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι αξιοποιείται ένας χώρος, ο οποίος παρέμενε αναξιοποίητος επί περίπου πέντε δεκαετίες.



Η αντιπαράθεση για τον ΕΛΚΕ Ένα ακόμη βασικό σημείο της ανακοίνωσης αφορά τις αλλαγές στη λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις.

Οι Πρυτανικές Αρχές διευκρινίζουν ότι η αύξηση των ποσοστών παρακράτησης δεν αφορά το σύνολο των ερευνητικών προγραμμάτων.



Ειδικότερα, η παρακράτηση αυξάνεται από 10% σε 13% μόνο στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Από 10% σε 15% στα προγράμματα παροχής υπηρεσιών, στις χορηγίες και σε περιορισμένο αριθμό εθνικών προγραμμάτων - όπου αυτό επιτρέπεται. Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες χρηματοδοτήσεων, τα ποσοστά παραμένουν αμετάβλητα.



Η διοίκηση σημειώνει ακόμη, ότι 21 από τα 23 ελληνικά πανεπιστήμια εφαρμόζουν ήδη κρατήσεις άνω του 15%, ενώ προσθέτει πως οι τέσσερις σύμβουλοι διαφώνησαν ακόμη και με την απόδοση του 1% των κρατήσεων στα ίδια τα Τμήματα όπου εκτελούνται τα ερευνητικά έργα, μέτρο που -όπως υποστηρίζει- ικανοποιεί ένα διαχρονικό αίτημα ανταποδοτικότητας.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση δεν λήφθηκε αιφνιδιαστικά αλλά βασίστηκε σε 27σέλιδη μελέτη βιωσιμότητας, συζητήθηκε σε δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών και εγκρίθηκε ομόφωνα από το 12μελές όργανο, στο οποίο συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των έντεκα Σχολών του ΑΠΘ και ο πρόεδρος του ΕΛΚΕ.



Χρηματοδότηση έργων υποδομής Οι Πρυτανικές Αρχές συνδέουν τις αλλαγές στον ΕΛΚΕ με έναν ευρύτερο σχεδιασμό οικονομικής ενίσχυσης του Πανεπιστημίου.



Όπως αναφέρουν, για πρώτη φορά έχουν ήδη διατεθεί 5,75 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση αμφιθεάτρων, βιβλιοθηκών και κτιριακών υποδομών με σοβαρά προβλήματα, καθώς και 1,5 εκατ. ευρώ για λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος μέσα σε έναν χρόνο. Παράλληλα, προαναγγέλλεται ακόμη μεγαλύτερη οικονομική στήριξη τα επόμενα χρόνια.



Το ΑΧΕΠΑ και ο σχεδιασμός για Βιοϊατρικό Cluster Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις εξελίξεις που αφορούν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.



Η Πρυτανεία υποστηρίζει ότι, ύστερα από δεκαετίες εκκρεμοτήτων, εξασφαλίστηκε η 30ετής παράταση της σύμβασης του Πανεπιστημίου με το Ελληνικό Δημόσιο, διασφαλίζοντας τον πανεπιστημιακό χαρακτήρα του νοσοκομείου, τη λειτουργία των πανεπιστημιακών κλινικών και την ένταξή του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.



Όπως αναφέρεται, μετά από απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης και σχετική νομοθετική κύρωση από τη Βουλή το Υπουργείο Υγείας αναλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση του ΑΧΕΠΑ,

ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναλαμβάνει δωρεάν τη μελέτη για την αξιοποίηση του ημιτελούς κτιρίου των «Παραπληγικών».



Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονου Κέντρου Αποκατάστασης, διεθνούς ερευνητικού κέντρου με τη συμμετοχή της Ειδικής Μονάδας Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ιατρικής, αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής.



Στόχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Βιοϊατρικού Cluster, το οποίο χαρακτηρίζεται μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα.



Κριτική για τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Η ανακοίνωση αφιερώνει σημαντικό μέρος της και στην υπεράσπιση των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.



Οι Πρυτανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι οι επικριτές τους αμφισβήτησαν την αξία της ψήφου των εξωτερικών μελών, επειδή δεν συντάχθηκαν με τις δικές τους θέσεις.



Όπως αναφέρουν, πρόκειται για διακεκριμένους πανεπιστημιακούς διεθνών Ιδρυμάτων, οι οποίοι προσφέρουν την εμπειρία και τις γνώσεις τους στο ΑΠΘ, και χαρακτηρίζουν αντιφατική τη στάση όσων –όπως υποστηρίζουν– επικαλούνται τη δημοκρατία αλλά αμφισβητούν τη νομιμοποίηση όσων διαφωνούν μαζί τους.



Αναφορά στον απολογισμό του πρώτου έτους Η διοίκηση επισημαίνει ακόμη ότι έχει ήδη παρουσιάσει δημόσια τον 11σέλιδο απολογισμό του πρώτου χρόνου διοίκησής της, καλώντας όσους ασκούν κριτική να τον μελετήσουν πριν διατυπώσουν δημόσιες τοποθετήσεις.



Σύμφωνα με τις Πρυτανικές Αρχές, οι αντιδράσεις δεν μπορούν να ακυρώσουν τις πρωτοβουλίες, που έχουν ήδη αναληφθεί ούτε να ανακόψουν τη νέα πορεία που επιχειρεί να χαράξει το Πανεπιστήμιο.



Το μήνυμα της Πρυτανείας Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, καθώς οι Πρυτανικές Αρχές κάνουν λόγο για «στρατευμένες πολιτικές», «παραπληροφόρηση», «απειλές», «προπηλακισμούς» και «στείρα άρνηση κάθε προόδου», υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές δεν πρόκειται να ανακόψουν την αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύματος.



Παράλληλα, διαβεβαιώνουν ότι το Συμβούλιο Διοίκησης, η Σύγκλητος και οι Πρυτανικές Αρχές θα συνεχίσουν να εργάζονται για την ασφαλή και συντεταγμένη πορεία του ΑΠΘ, με στόχο –όπως αναφέρουν– ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φοιτητών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας.



Η ανακοίνωση καταγράφει με σαφήνεια ότι η αντιπαράθεση στο εσωτερικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου βρίσκεται πλέον σε ιδιαίτερα οξυμένο σημείο, με τη διοίκηση να επιλέγει για πρώτη φορά τόσο ευθεία δημόσια απάντηση στους επικριτές της, υπερασπιζόμενη συνολικά τις επιλογές και τον απολογισμό του πρώτου έτους της θητείας της.



Η ανακοίνωση Πρυτανικών Αρχών: «Έχει και η υπομονή τα όριά της!» Θεσσαλονίκη, 29/6/2026



«Στο εσωτερικό κάθε κοινότητας όπως και στη δική μας, εκτός από εκείνους που πράγματι σχεδιάζουν και πράττουν, θα βρίσκονται πάντοτε και όσοι προτιμούν να ατενίζουν από απόσταση με άποψη και κριτική διάθεση. Είναι και αυτοί χρήσιμοι. Γιατί ως τρίτοι, ως σχολιαστές, μπορούν να ελέγξουν, να εντοπίσουν και να προτείνουν όσα οι δρώντες ενδέχεται να παραβλέψουν με κίνδυνο να αστοχήσουν. Ορισμένοι, όμως, σχολιαστές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο όχι μόνο δεν είναι ωφέλιμοι αλλά αντιθέτως αποδεικνύονται τοξικοί.



Οι σημερινές Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ανέλαβαν πριν από έναν ακριβώς χρόνο, μετά από δικαστική απόφαση που κατάργησε την προηγούμενη «πρυτανική» ομάδα, γιατί είχε εγκατασταθεί παράνομα στη διοίκηση του Αριστοτελείου υφαρπάζοντας τη θέση του Πρύτανη. Η σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης παρέμεινε η ίδια, όπως είχε προκύψει από τις εκλογές των μελών ΔΕΠ για τα «εσωτερικά» μέλη και από την ψηφοφορία της Συγκλήτου για τα «εξωτερικά» μέλη –τους διακεκριμένους, δηλαδή, συναδέλφους διεθνών Πανεπιστημίων που προσφέρθηκαν να συνδράμουν με την εμπειρία και τις γνώσεις τους την πρόοδο του Ιδρύματός μας.



Με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης, στους δώδεκα τελευταίους μήνες πραγματοποιήθηκε ένα πρωτοφανές σε εύρος, τόλμη και αποτελεσματικότητα έργο που βάζει τις βάσεις για ένα σύγχρονο, πραγματικά διεθνές Πανεπιστήμιο -όπως αξίζει στο μεγαλύτερο και πιο επιδραστικό ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο. Στο ίδιο διάστημα, αναιμικά στην αρχή, αλλά με αύξοντα ρυθμό τελευταία -καθώς η μεταρρυθμιστική ορμή του Αριστοτελείου τους εκθέτει για την απραγία, το μηδενικό αποτέλεσμα και τη σιωπή τους την προηγούμενη περίοδο– οι μειοψηφούντες στο Συμβούλιο Διοίκησης αλλά και οι δήθεν «ενιαίοι» εκπρόσωποι του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού -οι οποίοι συν τοις άλλοις προσπαθούν να πείσουν εαυτούς ότι διώκονται- ορθώνουν παραπέτασμα ψευδολογιών και παραπληροφόρησης. Η ακαδημαϊκή αβρότητα συγκράτησε μέχρι τώρα τη μετωπική αντιπαράθεση. Έχει όμως και αυτή, όπως και η υπομονή, τα όριά της!



Τέσσερα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης έχουν σχηματίσει «ιερά» συμμαχία για να αντιδρούν από κοινού, συστηματικά και παραπλανώντας συναδέλφους αλλά και την κοινή γνώμη. Καταγγέλλουν, για παράδειγμα, την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης για τη δημιουργία νέου κλειστού γυμναστηρίου στον χώρο πάνω από τη Φοιτητική Λέσχη, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ως αντικείμενη στα συμφέροντα του Αριστοτέλειου, γιατί το μετατρέπει δήθεν «σε απλό ενοικιαστή των δικών του εγκαταστάσεων»! Δημοσιευμένη συκοφαντική ψευδολογία στη θέση της αλήθειας που αξίζει να τη γνωρίζουμε όλες και όλοι: η απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης στηρίχθηκε σε ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των ΤΕΦΑΑ, της Κοσμητείας της ΣΕΦΑΑ και της Επιτροπής Κοσμητόρων που ορίστηκε για τον σκοπό αυτό –τη διερεύνηση δηλαδή των δυνατοτήτων για την αξιοποίηση του χώρου, καθώς και τη σκοπιμότητα και τα οφέλη από την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου για το Πανεπιστήμιο.



Η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση προβλέπει ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου -συνολικού προϋπολογισμού 6,3 εκ ευρώ- τη μελέτη, την αδειοδότηση, την κατασκευή, τον εξοπλισμό, και εν συνεχεία τη συντήρησή του. Η αθλητική αυτή εγκατάσταση διασφαλίζει την άμεση και ουσιαστική αξιοποίηση ενός χώρου με βάση τα διαθέσιμα πολεοδομικά στοιχεία, που παρέμενε αναξιοποίητος επί πέντε δεκαετίες, προς όφελος του Αριστοτελείου. Μάλιστα, για το έργο αυτό το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν επιβαρύνεται οικονομικά σε κανένα απολύτως στάδιό του, ενώ το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αποκτά αποκλειστική χρήση της νέας, σύγχρονης εγκατάστασης κάθε εργάσιμη ημέρα κατά το πρωινό ωράριο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του αναγκών, ενώ προβλέπεται και χρήση από την υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.



Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του Ιδρύματος, η οποία ανταποκρίνεται σε διαχρονικές ανάγκες του ΤΕΦΑΑ, των φοιτητών και φοιτητριών του. Η σύναψη, τελικά, της συμφωνίας έγινε μετά από εξάμηνη διαβούλευση με τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και αφού αυτή υποβλήθηκε σε ενδελεχή νομική επεξεργασία από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, καθώς και από τις νομικές υπηρεσίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Δήμου Θεσσαλονίκης.



Στη σκόπιμη απόκρυψη στοιχείων, στις παραπλανητικές και σε πολλά σημεία ψευδείς «πληροφορίες» τους, οι εκφραστές της οπισθοδρόμησης προσέθεσαν και την απρέπεια να αμφισβητήσουν την αξία της ψήφου των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου ως δήθεν άσχετων με την πραγματικότητα, τις ανάγκες και το μέλλον του Πανεπιστημίου μας. Είναι πράγματι εντυπωσιακό και εξόχως αποκαλυπτικό ότι οι διαπρύσιοι υπερασπιστές της ελευθερίας της άποψης και της συνδικαλιστικής δράσης, στράφηκαν εναντίον εκλεκτών συναδέλφων, σύσσωμων των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, τα οποία έκαναν το «λάθος» να μη συμπράξουν με τις απόψεις τους. Προφανώς η δημοκρατική ευαισθησία τους εξαντλείται μόνο σε όσους συντάσσονται με τις δικές τους θέσεις και πρακτικές.



Βαθιά αντιδημοκρατικοί, αντιθεσμικοί και κατάδηλα μηδενιστικοί απέναντι σε κάθε πρωτοβουλία που αποσπά το Αριστοτέλειο από τη στασιμότητα χρόνων, επιτέθηκαν και στην αναγκαία αναδιάρθρωση του ΕΛKΕ, για την αύξηση της παρακράτησης από 10% σε 13%, μόνο για τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, και από 10% σε 15%, μόνο στα προγράμματα παροχής υπηρεσιών, στις χορηγίες, και σε ελάχιστα εθνικά προγράμματα, στα οποία επιτρέπεται. Για όλες τις άλλες κατηγορίες προγραμμάτων, οι κρατήσεις του ΕΛΚΕ παραμένουν αμετάβλητες. Σημειωτέον, ότι 21 από τα 23 ΑΕΙ της χώρα έχουν παρακράτηση πάνω από 15%. Οι τέσσερεις σύμβουλοι αντιτάχθηκαν ακόμη και στην απόδοση του 1% των κρατήσεων στα ίδια τα Τμήματα όπου διεξάγονται τα ερευνητικά προγράμματα, αδιαφορώντας απέναντι στο πάγιο αίτημα για ανταποδοτικότητα.



Η απόφαση αυτή της αναπροσαρμογής δεν προήλθε εν κενώ. Αντίθετα, βασίστηκε σε 27σέλιδη ανάλυση της βιωσιμότητας του ΕΛΚΕ και ήταν ομόφωνη απόφαση του 12μελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ, που αποτελείται από τους εκπροσώπους των 11 Σχολών και τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ. Ήταν δε αντικείμενο δύο συνεδριάσεων του οργάνου, ώστε να ενημερωθούν πλήρως τα μέλη του και να ενσωματωθούν οι όποιες παρατηρήσεις τους. Μάλιστα, η απόφαση αυτή βασίζεται σε μια συνολική, γενναία αναδιάρθρωση της δομής και της λειτουργίας του ΕΛΚΕ προς όφελος του Πανεπιστημίου που έχει και ως αιχμή τη σημαντική υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδίου του Αριστοτελείου -ήδη έχουν αποδοθεί για πρώτη φορά 5,75 εκ ευρώ για αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου σε αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες και υποδομές με μείζονα κτηριακά ζητήματα και 1,5 εκ ευρώ για τη λειτουργία του Ιδρύματος σε έναν χρόνο, ενώ σχεδιάζεται μεγαλύτερης κλίμακας οικονομική στήριξη τα επόμενα χρόνια.



Συνεπείς στην οπισθοδρομική τους ατζέντα οι τέσσερεις(!) σύμβουλοι, με προμετωπίδα τη δήθεν υπεράσπιση συμφερόντων -που οι ίδιοι πόσο άραγε εργάστηκαν για να τα προωθήσουν ή να τα εξασφαλίσουν;- επιχείρησαν και πάλι με παραπλανητικές πληροφορίες και ψεύδη να αμαυρώσουν την αναπτυξιακή διέξοδο που δώσαμε στο ζήτημα του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Μετά από δεκαετίες αδράνειας εξασφαλίστηκε όχι μόνο η τριαντάχρονη παράταση της σύμβασης του Αριστοτελείου με το Ελληνικό Κράτος, όχι μόνο η ακεραιότητα του σκοπού και της αξίας του Νοσοκομείου ως αμιγώς Πανεπιστημιακού, με Πανεπιστημιακές Κλινικές και ενταγμένου στο ΕΣΥ -με το υπάρχον προσωπικό και την υφιστάμενη λειτουργία του- αλλά και η αναβάθμιση της προσφοράς του Πανεπιστημίου μας προς την κοινωνία.



Μετά από απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης και με νόμο που κυρώθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Υγείας αναλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τη δωρεάν εκπόνηση μελέτης για την -επιτέλους, μετά από τρεις δεκαετίες- αξιοποίηση του ημιτελούς κτιρίου «παραπληγικών» ως σύγχρονου Κέντρου Αποκατάστασης, για την κατασκευή ενός διεθνούς ερευνητικού Κέντρου με τη συμμετοχή της Ειδικής Μονάδας Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ιατρικής, καθώς και την κτηριακή αναβάθμιση του Τμήματος Ιατρικής. Στόχος είναι να δημιουργηθεί εντός του πανεπιστημιακού campus ένα σύγχρονο Βιοϊατρικό Cluster, μοναδικό στη χώρα μας και την ευρύτερη περιοχή.



Συνολικά, η ηθικά, θεσμικά και δημοκρατικά απαράδεκτη συμπεριφορά των συναδέλφων αυτών δεν μπόρεσε να ανακόψει τις αμέτρητες πρωτοβουλίες των Πρυτανικών Αρχών που εκθέσαμε στις 11 σελίδες του απολογισμού του πρώτου χρόνου διοίκησης -άραγε διάβασαν όλοι το κείμενο του απολογισμού, αν όχι ας αφιερώσουν λίγο χρόνο για να ενημερωθούν έγκυρα από αυτό. Βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του web-site του Αριστοτελείου. Δεν μπόρεσε και δεν πρόκειται να ανακόψει τη νέα πνοή, το νέο ξεκίνημα που χρειάζεται το Πανεπιστήμιό μας για να βρεθεί, όπως οφείλει, στον αιώνα των φοιτητών και φοιτητριών του και όχι στον αιώνα που μόλις πέρασε. Στρατευμένες πολιτικές, απειλές, προπηλακισμοί, παραπληροφόρηση και στείρα άρνηση κάθε προόδου δεν θα κάμψουν ούτε θα επιβραδύνουν τις πρωτοβουλίες μας.



Οι Πρυτανικές Αρχές, το Συμβούλιο Διοίκησης και η Σύγκλητος, ως δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα, θα συνεχίσουν να διασφαλίζουν την ασφαλή και συντεταγμένη πορεία του Πανεπιστημίου μας προς την πρόοδο και την ανάπτυξη που οφείλουμε στους φοιτητές, στις φοιτήτριες, στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στην κοινωνία μας».



Οι Πρυτανικές Αρχές.