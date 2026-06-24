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Η τέλεια ποδοσφαιρική βραδιά από το «ζέσταμα» μέχρι το 90’
Η τέλεια ποδοσφαιρική βραδιά από το «ζέσταμα» μέχρι το 90’
Ο απόλυτος, χαλαρός οδηγός για να κυλήσουν όλα ρολόι, από το pre-game μέχρι το τελικό σφύριγμα.
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Υπάρχουν βραδιές που το μόνο που ζητάς είναι να κλείσεις την πόρτα του κόσμου, να βγάλεις τα παπούτσια της δουλειάς και να βυθιστείς στον καναπέ.
Όταν μάλιστα στο πρόγραμμα υπάρχει ένα μεγάλο ματς, η χαλάρωση αυτή αποκτά στάτους ιεροτελεστίας. Δεν χρειάζονται φωνές, ούτε εντάσεις. Μόνο καλή παρέα, η σωστή θερμοκρασία στο air condition και το κατάλληλο comfort food.
Επειδή η τέλεια ποδοσφαιρική βραδιά θέλει σωστό timing (και καθόλου κούραση), το efood έχει ήδη έτοιμη την τακτική με τα foodball party deals και εκπτώσεις από -35%.
Αυτός είναι ο απόλυτος, χαλαρός οδηγός για να κυλήσουν όλα ρολόι, από το pre-game μέχρι το τελικό σφύριγμα.
19:30 – Το «ζέσταμα» (Pre-game)
Η επιστροφή στο σπίτι. Η στιγμή που αποχωρίζεσαι τα ρούχα του γραφείου και φοράς την επίσημη στολή του καναπέ, τη χαλαρή σου φόρμα ή εκείνο το παλιό, oversized t-shirt. Ανάβεις τηλεόραση, βάζεις το pre-game για το background noise και τακτοποιείς τα μαξιλάρια στη σωστή γωνία θέασης. Η ηρεμία πριν την απόλαυση.
20:15 – Η «μεταγραφή» στο efood app
Η παρέα έχει αρχίσει να μαζεύεται, οι πρώτες αναλύσεις για τις ενδεκάδες έχουν ξεκινήσει στο chat και είναι η ιδανική ώρα για να ανοίξει το app. Δεν υπάρχει λόγος για διαφωνίες. Σκρολάρεις στα foodball party deals, βλέπεις τις αμέτρητες προσφορές και επιλέγεις τις safe, αγαπημένες γεύσεις που τους ενώνουν όλους:
Η «ομάδα» της πίτσας: Μία κλασική special και μία μεστή pepperoni για να υπάρχει ποικιλία.
Το «rotation» των starters: Πατάτες με sauce, onion rings και mozzarella sticks για το τσιμπολόγημα όσο κυλάει η ώρα.
20:55 – Το «timing» του διανομέα
Το κουδούνι χτυπάει ακριβώς πέντε λεπτά πριν τη σέντρα. Οι μυρωδιές από τα ζεστά κουτιά πλημμυρίζουν το σαλόνι. Το φαγητό προσγειώνεται στο τραπεζάκι, οι μπύρες ανοίγουν με τον χαρακτηριστικό cool ήχο και όλα είναι έτοιμα. Μηδέν άγχος, μηδέν προετοιμασία, κατευθείαν στο ψητό.
21:45 – Το ημίχρονο τη απόλαυσης
Οι παίκτες πάνε στα αποδυτήρια για οδηγίες, αλλά στο δικό σου σαλόνι ξεκινάει το πραγματικό ματς. Είναι η ώρα που οι αναλύσεις γίνονται πιο χαλαρές και το finger food παίρνει τη σκυτάλη. Ένα combo box με chicken nuggets είναι ό,τι πρέπει για να συνοδεύσει τις συζητήσεις του ημιχρόνου, χωρίς να χρειαστεί κανείς να σηκωθεί από τη θέση του.
Το σύνθημα της βραδιάς
Το ποδόσφαιρο είναι η δικαιολογία για να περάσουμε καλά και να χαλαρώσουμε. Φέτος, άσε την κουζίνα στην άκρη και επικεντρώσου μόνο στο ματς και την παρέα. Μπες στο efood, βρες τα foodball party deals με εκπτώσεις από -35% και σχεδίασε την πιο ξεκούραστη ποδοσφαιρική εμπειρία της χρονιάς.
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