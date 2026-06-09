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Θεσσαλονίκη: Φίδι ενός μέτρου φώλιασε μέσα σε μηχανή αυτοκινήτου, δείτε βίντεο
Θεσσαλονίκη: Φίδι ενός μέτρου φώλιασε μέσα σε μηχανή αυτοκινήτου, δείτε βίντεο
Με ειδική λαβίδα για φίδια, το ερπετό που είχε... φωλιάσει στη μηχανή τού εν λόγω οχήματος απομακρύνθηκε και αφέθηκε ελεύθερο
Tα φίδια άρχισαν να βγαίνουν από τις φωλιές τους, κάνοντας «βόλτες» σε χωράφια, πάρκα, αλλά και σε δρόμους στη Θεσσαλονίκη.
Οδηγός στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου, Κανάρη και Μπότσαρη, αντίκρισε το βράδυ της Δευτέρας ένα αδιανόητο θέαμα όταν βάζοντας μπρος το αμάξι του για να ξεκινήσει διαπίστωσε ότι κάτι περίεργο συνέβαινε.
Βγήκε από το αυτοκίνητο, σήκωσε το καπό και είδε από κάτω ένα μεγάλο φίδι. Με ειδική λαβίδα για φίδια, το ερπετό που είχε... φωλιάσει στη μηχανή τού εν λόγω οχήματος απομακρύνθηκε και αφέθηκε ελεύθερο.
Δείτε το βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok:
Οδηγός στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου, Κανάρη και Μπότσαρη, αντίκρισε το βράδυ της Δευτέρας ένα αδιανόητο θέαμα όταν βάζοντας μπρος το αμάξι του για να ξεκινήσει διαπίστωσε ότι κάτι περίεργο συνέβαινε.
Βγήκε από το αυτοκίνητο, σήκωσε το καπό και είδε από κάτω ένα μεγάλο φίδι. Με ειδική λαβίδα για φίδια, το ερπετό που είχε... φωλιάσει στη μηχανή τού εν λόγω οχήματος απομακρύνθηκε και αφέθηκε ελεύθερο.
Δείτε το βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok:
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