Λύκος κινείται ανενόχλητος δίπλα σε σπίτια στους Θρακομακεδόνες, δείτε βίντεο
Η παρουσία του λύκου κοντά σε κατοικημένη περιοχή φέρνει ξανά στο προσκήνιο την έντονη δραστηριότητα της άγριας πανίδας στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας

Ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ώρες στους Θρακομακεδόνες, μετά από βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και δείχνει λύκο να κινείται σε κοντινή απόσταση από κατοικίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 20 Μαρτίου, περίπου στις 22:30, όταν περαστικοί εντόπισαν το άγριο ζώο και κατέγραψαν τη στιγμή σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρουσία του λύκου κοντά σε κατοικημένη περιοχή φέρνει ξανά στο προσκήνιο την έντονη δραστηριότητα της άγριας πανίδας στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας, όπου κατά καιρούς έχουν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά. Το σχετικό βίντεο σύμφωνα με πληροφορίες του Parnesnews.gr, εστάλη από φίλο της σελίδας «Κόκκινο Ελάφι Πάρνηθας SOS – Parnes Red Deer». 



Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι σε περίπτωση εντοπισμού άγριου ζώου απαιτείται ψυχραιμία, αποφυγή προσέγγισης και ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και του ίδιου του ζώου.
