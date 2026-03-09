Στο παράνομο αεροδρόμιο στην Τύμπου της Κύπρου στέλνουν οι Τούρκοι έξι F-16 την ημέρα της επίσκεψης Μητσοτάκη και Μακρόν
Στο παράνομο αεροδρόμιο στην Τύμπου της Κύπρου στέλνουν οι Τούρκοι έξι F-16 την ημέρα της επίσκεψης Μητσοτάκη και Μακρόν
Πρόκληση της Άγκυρας στα κατεχόμενα, την ημέρα που ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Γάλλος πρόεδρος μεταβαίνουν στη Λευκωσία
Η Άγκυρα επιλέγει ξανά την ένταση και τη σκηνοθετημένη επίδειξη ισχύος στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN Turk και αναπαράγονται στον τουρκοκυπριακό Τύπο, η Τουρκία στέλνει το πρωί έξι μαχητικά F-16 στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, λίγες ώρες πριν από την άφιξη στην Κύπρο του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Εμανουέλ Μακρόν.
Η χρονική επιλογή μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Η τουρκική κίνηση έρχεται ακριβώς τη μέρα που ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Γάλλος πρόεδρος μεταβαίνουν στην Κύπρο για επαφές με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, σε μια συγκυρία αυξημένης έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα θέλει να στείλει πολιτικό και στρατιωτικό μήνυμα, όχι μόνο προς τη Λευκωσία αλλά και προς Αθήνα και Παρίσι.
Η Τουρκία επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατιωτική της παρουσία στα κατεχόμενα και να προσθέσει ακόμη ένα στοιχείο στην αναβάθμιση των παράνομων υποδομών της. Η χρήση του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου (Ερτζιάν) για υποδοχή μαχητικών αεροσκαφών, ακόμη και αν παρουσιαστεί ως προσωρινή, εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της Άγκυρας να μετατρέπει την κατοχή σε ολοένα πιο ισχυρή στρατιωτική πραγματικότητα.
Το αφήγημα της «ασφάλειας»Την πληροφορία για την αποστολή των έξι F-16 έδωσε, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Ασκίν Μεσελί, που εμφανίζεται ως αναπληρωτής διευθυντής του λεγόμενου τμήματος πολιτικής αεροπορίας του ψευδοκράτους. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι τα τουρκικά μαχητικά φτάνουν «για λόγους ασφαλείας» και ότι δεν θα επηρεαστούν οι πολιτικές πτήσεις από και προς την Τύμπου. Πρόκειται για τη γνωστή τουρκική μέθοδο, να ντύνει μια καθαρά στρατιωτική και πολιτική πρόκληση με τον μανδύα της «προστασίας».
Από τη διαρροή στην υλοποίησηΗ εικόνα είχε αρχίσει να διαμορφώνεται από το Σάββατο, όταν πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας έλεγε στο Reuters ότι εξετάζεται η ανάπτυξη F-16 στα κατεχόμενα στο πλαίσιο σχεδιασμού για την ασφάλεια του βόρειου (κατεχόμενου) τμήματος της Κύπρου. Μέσα σε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο, το «εξετάζεται» έγινε συγκεκριμένη πληροφορία για αποστολή έξι μαχητικών. Κατά παγια τακτική της Τουρκίας, οι «διαρροές» συχνά προηγούνται της απόφασης για να μετρηθούν αντιδράσεις.
