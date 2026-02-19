Μπακογιάννης για το λουκέτο στην ελληνική υπηρεσία της DW: Ήταν γέφυρα με την πατρίδα, ήταν η φωνή του πατέρα μου
Η ελληνική υπηρεσία του γερμανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα κλείνει μετά από 62 χρόνια συνεχούς παρουσίας
Με αναφορά στον πατέρα του Παύλο Μπακογιάννη, μια από τις εμβληματικές «φωνές» της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στη διάρκεια της χούντας, σχολιάζει την ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, την απόφαση του γερμανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα να βάλει λουκέτο στην υπηρεσία, μετά από 62 χρόνια. Η πολιτική απόφαση για να κλείσει στο τέλος του χρόνου η ελληνική υπηρεσία της DW ελήφθη στο πλαίσιο γενικότερων περικοπών προκειμένου να μειωθούν τα κόστη κατά 21 εκατ. ευρώ, ωστόσο μόνο η ελληνική υπηρεσία, από τις 32 συνολικά "εθνικές" καταργούνται και μόνο η ελληνική γλώσσα σιγεί.
Ο κ.Μπακογιάννης αναφέρει σε ανέρτησή του στο facebook:
Κάποιες φωνές δεν ήταν απλώς ραδιοφωνικές συχνότητες. Ήταν παρηγοριά, ανάσα, δημοκρατία.
Η είδηση με βρήκε στο Βερολίνο. Η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle μετά από 62 χρόνια, ολοκληρώνει τη διαδρομή της. Για μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων που στα πέτρινα χρόνια αναγκάστηκαν να φύγουν και να ξενιτευτούν στη Γερμανία, ήταν γέφυρα με την πατρίδα. Στα χρόνια της δικτατορίας έγινε καθαρή φωνή δημοκρατίας και στήριγμα για τον αντιδικτατορικό αγώνα.
Για μένα είναι βαθιά προσωπικό. Ήταν η φωνή του πατέρα μου. Ο ίδιος ήταν πολύ υπερήφανος γι’ αυτόν τον ρόλο. Ακόμη και σήμερα συναντώ ανθρώπους που μου λένε ότι τον άκουγαν, που θυμούνται τη φωνή του, που μου χαρίζουν κασέτες που έγραφαν για να τις ξανακούσουν.
Ίσως τελικά αυτό να είναι το αποτύπωμα μιας ζωής. Να μένει στη μνήμη των ανθρώπων, πολύ μετά το τέλος μιας, όποιας, εκπομπής. Και να νιώθεις ότι κάτι από εκείνη τη φωνή συνεχίζει να σε συνοδεύει.
