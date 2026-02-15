Αντιδράσεις στις Σπέτσες και αίτημα διακοπής για το έργο ηλεκτροφωτισμού στην περιμετρική: Αλλάζει τη φυσιογνωμία του νησιού

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Κάτοικοι και φορείς του νησιού αμφισβητούν την αναγκαιότητα του έργου - Έχει δημιουργηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα συλλογής υπογραφών με αίτημα τη διακοπή του
Έντονη συζήτηση και κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στις Σπέτσες το έργο ηλεκτροφωτισμού της περιμετρικής οδού, συνολικού προϋπολογισμού 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το έργο αφορά την τοποθέτηση 600 μεταλλικών φωτιστικών ιστών ύψους 9 μέτρων σε οδό μήκους 16 χιλιομέτρων, η οποία διασχίζει κυρίως δασικές και κατά βάση ακατοίκητες περιοχές του νησιού.
Η παρέμβαση προβάλλεται από τη δημοτική αρχή ως έργο ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας. Ωστόσο, κάτοικοι και φορείς του νησιού αμφισβητούν την αναγκαιότητά της, επισημαίνοντας ότι στις Σπέτσες απαγορεύεται η κυκλοφορία Ι.Χ. και ότι, σύμφωνα με στοιχεία του αστυνομικού τμήματος Σπετσών, από το 2022 έχει καταγραφεί μόλις ένα νυχτερινό ατύχημα στην περιμετρική.
Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η Αναργύρειος Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών, η οποία κατέχει το 45% της επιφάνειας του νησιού και έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της υλοποίησης του έργου. Το ίδρυμα, μαζί με σημαντικό μέρος της τοπικής κοινωνίας, κάνει λόγο για δυσανάλογη παρέμβαση που αλλοιώνει τον χαρακτήρα του τοπίου, υπενθυμίζοντας ότι οι Σπέτσες έχουν χαρακτηριστεί από το 1967 ιστορικός τόπος και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα συλλογής υπογραφών με αίτημα τη διακοπή του έργου. Στο σχετικό κείμενο γίνεται λόγος για κίνδυνο «μόνιμων αλλαγών στη φύση και στον χαρακτήρα των Σπετσών», ενώ επισημαίνεται ότι τα φωτιστικά είναι γκρι μεταλλικά, ύψους 9 μέτρων, χωρίς ηλιακό πάνελ, ίδια με εκείνα που χρησιμοποιούνται στις εθνικές οδούς. Όπως αναφέρεται, τροφοδοτούνται από υπόγειο δίκτυο ηλεκτροδότησης και όχι από ηλιακή ενέργεια, γεγονός που – σύμφωνα με τους συντάκτες της αίτησης – θα επιβαρύνει τα δημοτικά τέλη.
Οι αντιδρώντες θέτουν επίσης ζήτημα ιεράρχησης των έργων που χρηματοδοτούνται, σημειώνοντας ότι στο νησί παραμένουν ανοιχτά βασικά ζητήματα υποδομών, όπως η ύδρευση, η αποχέτευση και η διαχείριση απορριμμάτων. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή όπου θα έπρεπε να λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός υπήρχε μέχρι πρότινος παράνομη χωματερή, για την οποία ο δήμος βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόστιμο από την Περιφέρεια Αττικής. Ο βιολογικός καθαρισμός, αν και έχει προκηρυχθεί εδώ και πάνω από μία δεκαετία, δεν έχει ολοκληρωθεί και παραμένει εκτός του αρχικού χρονοδιαγράμματος.
Το έργο φωτισμού άρχισε να υλοποιείται το καλοκαίρι του 2024, κατόπιν διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί το 2023 από τον Δήμο Σπετσών. Είχαν προηγηθεί εγκρίσεις από τις τοπικές υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και την Τοπική Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής.
Μετά τις παρεμβάσεις της Αναργυρείου Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών, το υπουργείο Πολιτισμού διέκοψε τις εργασίες και παρέπεμψε το θέμα στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων για γνωμοδότηση. Τον Ιούνιο του 2025, το Συμβούλιο, έπειτα από αυτοψία στην περιοχή, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της μη έγκρισης του έργου, κρίνοντας ότι αλλοιώνει τον χαρακτήρα του τοπίου και ότι δεν συνοδεύεται από τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες που θα τεκμηρίωναν την αναγκαιότητά του.
Από την πλευρά της, η δημοτική αρχή έχει υποστηρίξει σε ανοιχτή συζήτηση που διοργάνωσε ότι τυχόν ακύρωση του έργου θα μπορούσε να επιφέρει οικονομική ζημία στον δήμο, καθώς – όπως αναφέρθηκε – υπάρχει το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει επιστροφή των κονδυλίων.
Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, με μέρος της τοπικής κοινωνίας να ζητά την οριστική διακοπή του έργου ηλεκτροφωτισμού και τη διατήρηση του φυσικού και ιστορικού χαρακτήρα των Σπετσών.
