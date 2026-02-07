Τραγωδία στη Χίο: Ενώπιον του ανακριτή ο Μαροκινός που κατηγορείται ως διακινητής μεταναστών
Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αρνηθεί το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται
Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο Μαροκινός υπήκοος που επέβαινε στο σκάφος των μεταναστών και φέρεται ως ο διακινητής στο πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε ανοιχτά της Χίου.
Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει αναγνωριστεί από τους υπόλοιπους μετανάστες που διασώθηκαν, εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τους δύο συνηγόρους υπεράσπισής του.
Σύμφωνα με το politischios.gr, η απολογία του ξεκίνησε λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα και αναμένεται να αρνηθεί το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται.
Σημειώνεται ότι με επιτυχία ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η επιχείρηση αεροδιακομιδής έξι ανήλικων παιδιών -που επέβαιναν στο μοιραίο σκάφος από το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου- στην Αθήνα.
Η κινητοποίηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:00, όταν το στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J απογειώθηκε από το νησί. Οι ανήλικοι έφτασαν τελικά στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στις 16:20.
«Ήταν μία συντονισμένη επιχείρηση όπου ενεπλάκησαν τα στελέχη του συντονιστικού των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, σε άμεση συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου, καθώς και με τον τομέα του ΕΚΑΒ της Χίου. Και τέλος με το συντονιστικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διασφαλιστεί όλη η επιχείρηση της διακομιδής, τόσο σαν αεροδιακομιδή όσο και σαν επίγεια διακομιδή, από την Ελευσίνα όπου προσγειωθήκαμε μέχρι το Νοσοκομείο Παίδων» δήλωσε στο Orange Press ο Σωκράτης Δούκας, γιατρός αεροδιακομιδών και εκπρόσωπος Τύπου του ΕΚΑΒ.
Αναφερόμενος στην κατάσταση των παιδιών, ο κ. Δούκας εξήγησε ότι η επιχείρηση «αφορούσε έξι ανήλικους, ηλικίας από 2,5 έως και 15 ετών, συνέπεια του ναυτικού δυστυχήματος στα ανοικτά της Χίου που έφεραν κακώσεις ως επί το πλείστον στην σπονδυλική στήλη, κατάγματα. Ένα περιστατικό έφερε κατάγματα άνω άκρου, ένα επιπλεγμένο κάταγμα, ένα επίσης ανήλικο ήταν με εμπύρετο».
