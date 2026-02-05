Το ελληνικό FBI αποκάλυψε σπείρα που έφερνε Ρουμάνους στην Αθήνα, τους κρατούσε ομήρους και τους έβαζε να ζητιανεύουν στα φανάρια

Με τον τρόπο αυτό,, εξαρτώμενοι απόλυτα από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για τη στέγαση, σίτιση και τη γενικότερη διαβίωσή τους, χωρίς να διαθέτουν ουσιαστική εναλλακτική επιλογή.Ακολούθως, εξαναγκάζονταν σε πολύωρη επαιτεία, κυρίως σε φωτεινούς σηματοδότες και λοιπά πολυσύχναστα σημεία της Αττικής,, να μεριμνούν για τη μεταφορά τους και να ασκούν συνεχή επιτήρηση και έλεγχο.Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκανευρώ, από τα οποίασε κέρματα, πλήθος παραστατικών αποστολής χρημάτων, κινητά τηλέφωνα, ιδιόχειρες σημειώσεις, τρία αυτοκίνητα – μέσα μεταφοράς των θυμάτων, καθώς και ταξιδιωτικό έγγραφο θύματος, που παρακρατούνταν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.Σημειώνεται ότι, σε συνεργασία με εξειδικευμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, παρασχέθηκε προστασία και αρωγή σε 12 υπηκόους Ρουμανίας, ενώ αναπτύσσεται συνεργασία με τις Αρχές της Ρουμανίας για τον τυχόν εντοπισμό και άλλων θυμάτων της εγκληματικής οργάνωσης.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.