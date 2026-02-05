Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!
Το ελληνικό FBI αποκάλυψε σπείρα που έφερνε Ρουμάνους στην Αθήνα, τους κρατούσε ομήρους και τους έβαζε να ζητιανεύουν στα φανάρια
Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ συνέβαλε επίσης στην εξάρθρωση της οργάνωσης - Η δράση της συμμορίας χρονολογείται τουλάχιστον από το 2021 - Παρασχέθηκε προστασία σε 12 θύματα υπηκόους Ρουμανίας, σε συνεργασία με Μ.Κ.Ο.
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία αλλοδαπών ανδρών, με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση.
Στην επιχείρηση που έγινε το πρωί της Τρίτης στην Αθήνα, εκτός από τις ελληνικές Αρχές, υπήρχε υποστήριξη και από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (H.S.I). Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν τρία αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ενώ εντοπίστηκαν 12 θύματα που τελούσαν υπό τον έλεγχό τους.
Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων – εκμετάλλευση της επαιτείας, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, παροχή κινητών μέσων προς διευκόλυνση της εγκληματικής δράσης, περιλαμβάνονται ακόμη 7 άτομα ως μέλη της οργάνωσης.
Η δράση της συμμορίας χρονολογείται τουλάχιστον από το 2021, με τα μέλη της να χρησιμοποιούν διάφορα εξαναγκαστικά μέσα σε βάρος των θυμάτων και να προβαίνουν στην κατ’ επάγγελμα εκμετάλλευση της επαιτείας τους.
Ειδικότερα, για την επίτευξη του σκοπού τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης:
-εντόπιζαν κυρίως υπηκόους Ρουμανίας, που βρίσκονταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων ή περιορισμένων κοινωνικών δεξιοτήτων,
-έπειθαν και στρατολογούσαν τα θύματά τους με ψευδείς διαβεβαιώσεις για νόμιμη και καλά αμειβόμενη εργασία στην Ελλάδα (σε οικοδομές, εργοστάσια κ.λπ.) ή με αναληθείς υποσχέσεις αποκόμισης υψηλών οικονομικών απολαβών μέσω της επαιτείας,
-διασφάλιζαν τον έλεγχό τους ήδη από το στάδιο της μετακίνησης, η οποία πραγματοποιούνταν με οχήματα, απευθείας ή μέσω ενδιάμεσων χωρών,
-μεριμνούσαν για την εγκατάστασή τους σε διαμερίσματα, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, όπου διέμεναν με άλλα άτομα τα οποία ομοίως εκμεταλλεύονταν και
παρακρατούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις τα έγγραφα ταυτότητάς τους,
-επικαλούνταν ύπαρξη δήθεν χρέους ή προέβαιναν σε απειλές, προκειμένου να διασφαλίσουν τη σιωπή και τη συμμόρφωσή τους.
Με τον τρόπο αυτό, τα θύματα τελούσαν υπό πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο, εξαρτώμενοι απόλυτα από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για τη στέγαση, σίτιση και τη γενικότερη διαβίωσή τους, χωρίς να διαθέτουν ουσιαστική εναλλακτική επιλογή.
Ακολούθως, εξαναγκάζονταν σε πολύωρη επαιτεία, κυρίως σε φωτεινούς σηματοδότες και λοιπά πολυσύχναστα σημεία της Αττικής, με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υποδεικνύουν τα σημεία δράσης, να μεριμνούν για τη μεταφορά τους και να ασκούν συνεχή επιτήρηση και έλεγχο.
Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4.876,40 ευρώ, από τα οποία 281,40 ευρώ σε κέρματα, πλήθος παραστατικών αποστολής χρημάτων, κινητά τηλέφωνα, ιδιόχειρες σημειώσεις, τρία αυτοκίνητα – μέσα μεταφοράς των θυμάτων, καθώς και ταξιδιωτικό έγγραφο θύματος, που παρακρατούνταν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Σημειώνεται ότι, σε συνεργασία με εξειδικευμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, παρασχέθηκε προστασία και αρωγή σε 12 υπηκόους Ρουμανίας, ενώ αναπτύσσεται συνεργασία με τις Αρχές της Ρουμανίας για τον τυχόν εντοπισμό και άλλων θυμάτων της εγκληματικής οργάνωσης.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
