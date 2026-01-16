Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Ισόβια στην 34χρονη που σκότωσε κι έθαψε στην αυλή του σπιτιού της τον 58χρονο σύντροφό της: «Όλα έγιναν πάνω σε καβγά»
Κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών
Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας στην 34χρονη, η οποία καταδικάστηκε για τη δολοφονία του 58χρονου συντρόφου της, τη σορό του οποίου έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους, στη Λεπτοκαρυά Πιερίας.
Το έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο και απασχόλησε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, ωστόσο αποκαλύφθηκε 5 μήνες αργότερα, όταν η 35χρονη υπέδειξε το σημείο ταφής του συντρόφου της.
Όλο το προηγούμενο διάστημα η ίδια δήλωνε άγνοια για την τύχη του θύματος και, μάλιστα, εμφανίζονταν σε τηλεοπτικές εκπομπές να αγωνιά για την εξαφάνισή του, την οποία είχε δηλώσει η ίδια στους αστυνομικούς. Τελικά, η υπόθεση της δολοφονίας αποκαλύφθηκε το Φεβρουάριο του επόμενου έτους όταν κλήθηκε να δώσει μία ακόμη κατάθεση στις Αρχές, υπέπεσε σε αντιφάσεις και συνελήφθη.
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας, η 34χρονη ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο, τονίζοντας ότι όλα έγιναν πάνω σε καβγά. Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς να της αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, παρόλο που η ίδια υποστήριξε ότι ο θάνατος του συντρόφου της ήταν αποτέλεσμα σωματικής βλάβης από αμέλεια, ζητώντας επιπλέον να της κριθεί με μειωμένο καταλογισμό λόγω χρόνιας χρήσης ουσιών.
Σε δήλωσή του στο protothema.gr, ο συνήγορος Πολιτικής Αγωγής, Βασίλης Νουλέζας, ανέφερε ότι «η κατηγορούμενη διέπραξε ένα στυγερό - φρικτό έγκλημα θέλοντας να αφαιρέσει τη ζωή του συντρόφου της. Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί περί δήθεν μειωμένου καταλογισμού της κατηγορουμένης λόγω σοβαρής διατάραξης πνευματικών και ψυχικών λειτουργιών εξαιτίας λήψης χρόνιας σχέσης ψυχοδραστικών ουσιών ή αλκοολισμού, καταρρίφθηκαν στο ακροατήριο και με πρόταση της κυρίας εισαγγελέως απορρίφθηκαν από το δικαστήριο που επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για την πράξη της ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση».
