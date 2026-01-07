Η κακοκαιρία πλήττει την Ήπειρο, προβλήματα σε Τζουμέρκα και Ζαγόρι από τις έντονες βροχοπτώσεις
Σημειώνονται καταπτώσεις βράχων και καθιζήσεις οδοστρώματος, ενώ παρατηρούνται και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση - Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία
Σοβαρά προβλήματα σε Τζουμέρκα και Ζαγόρι προκαλεί η κακοκαιρία με τις έντονες βροχοπτώσεις που πλήττει από χθες την περιοχή.
Στο οδικό δίκτυο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων σημειώνονται καταπτώσεις βράχων και καθιζήσεις οδοστρώματος, ενώ παρατηρούνται και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.
Ειδικότερα, τα προβλήματα εντοπίζονται στα χωριά Αμπελοχώρι, Μιχαλήτσι, Καλλαρύτες, Ματσούκι και Πράμαντα, όπου τουλάχιστον 32 μηχανήματα δουλεύουν από νωρίς το πρωί για τον καθαρισμό των δρόμων και την ασφαλή κίνηση των αυτοκινήτων.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο Ματσούκι έπεσαν κολώνες της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα το χωριό να μην έχει ηλεκτρικό ρεύμα και τα συνεργεία της ΔΕΔΗΕ να εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών.
Στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων σημειώνονται προβλήματα με καταπτώσεις βράχων στην περιοχή του Καταρράκτη και ζημιές στο δίκτυο υδροδότησης.
Επίσης, το epiruspost.gr αναφέρει πως σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται και σε, Πωγώνι και Κόνιτσα.
Η Πολιτική Προστασία της Ηπείρου βρίσκεται σε επιφυλακή, καθώς συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις.
