Καιρός: Σε «κόκκινο συναγερμό» περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως την Πέμπτη

Συνεχείς συνεδριάσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου – Μεγάλη ένταση και διάρκεια των φαινομένων, σε πλήρη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία





Η







α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)

β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτας)

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς ισχυρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει τη χώρα από χθες το βράδυ και θα επιμείνει έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, με έντονες βροχοπτώσεις , καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, κυρίως στη δυτική και βορειοανατολική Ελλάδα. Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε εκ νέου, κατόπιν σύγκλησης από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα φαινόμενα δεν θα είναι μόνο έντονα αλλά και παρατεταμένα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων.Κατά τόπους, οι βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ, ιδιαίτερα σε θαλάσσιες περιοχές.Ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στην Ήπειρο, το Βόρειο Ιόνιο, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και στην Αιτωλοακαρνανία.Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας «RED CODE» παραμένουν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων.Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση κινητοποίηση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας όπου χρειαστεί.Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ επικαιροποιήθηκε χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου και στη συνέχεια θα εξασθενήσουν σταδιακά, ενώ πρόσκαιρες βροχές θα εκδηλωθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας, συνοδευόμενες από ισχυρούς δυτικούς ανέμους.Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:Σήμερα Τετάρτη (07-01-26)α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτας)

γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

δ. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

ε. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (πορτοκαλί προειδοποίηση)



Σημειώνεται ότι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 τοπικά 9 μποφόρ.



Την Πέμπτη (08-01-26) τα φαινόμενα στις προαναφερθείσες περιοχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.



Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, έχοντας πρόσκαιρο χαρακτήρα. Παράλληλα θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί άνεμοι δυτικών διευθύνσεων.



Ο καιρός σήμερα Aρχικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα με εξαίρεση τα ανατολικά Θεσσαλίας, Στερεάς και Πελοποννήσου. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα ενισχυθούν και θα επηρεάσουν όλη τη χώρα. Κατά τις βραδινές ώρες οι βροχές και οι καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και ενδεχομένως στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες και θα σημειωθούν λασποβροχές, κυρίως στα δυτικά, στα νοτιοδυτικά και στα βορειοανατολικά.



Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 17, στη Θεσσαλία από 7 έως 18, στην Ήπειρο από 10 έως 16, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 20, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 18, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 18, στις Κυκλάδες από 15 έως 19, στα Δωδεκάνησα από 14 έως 17 και στην Κρήτη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ όμως προς το τέλος τους εικοσιτετραώρου στα ανατολικά τμήματά του θα φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί 5 έως 7 μποφόρ.



Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και ασθενείς, τοπικές βροχοπτώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.



Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές έως νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα γίνουν νότιοι 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας και Λευκάδας), στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων και Άρτας), στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας), στη δυτική και νότια Πελοπόννησο καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους, έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση. Στο ανατολικό και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα διατηρηθούν στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς με την ίδια ένταση.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 10 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Από τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.



Ο καιρός την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου Αρχικά στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι αναμένεται βαθμιαία βελτίωση. Στη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.



Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια όπου από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στην ανατολική χώρα. Τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.



Ο καιρός το Σάββατο 10 Ιανουαρίου Στη δυτική χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό και βόρειο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.



Ο καιρός την Κυριακή 11 Ιανουαρίου Στη δυτική χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στα νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και από το μεσημέρι θα στραφούν στα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση από τα βόρεια



Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.



Η Γενική Γραμματεία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.



Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών όπου αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.



Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:



• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.



• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.



• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.



• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).



• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.



• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).



• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.



Σε περιοχές όπου εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:



Αν βρίσκεστε στο σπίτι



• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.



• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.



Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο



• Ακινητοποιήστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.



• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.



• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.



• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.



Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο



• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.



• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.



• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.



• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.



• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.



• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κ.λπ.).



• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.



• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.



• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.



Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (06-01-2026) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-2026) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.



Τα ισχυρά φαινόμενα από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) αναμένεται βαθμιαία να εξασθενήσουν, ωστόσο προβλέπεται διατήρηση της κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας με διαφορετικά κατά τόπους χαρακτηριστικά.



Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)



Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.



Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr