Δείτε βίντεο: Μπροστά στον Δένδια πιστοί πιάστηκαν στα χέρια στη Φλώρινα για τον Τίμιο Σταυρό

Κλείσιμο

Όπως δείχνουν και βίντεο από τοπικά μέσα ενημέρωσης, αφού ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίος έριξε τον Σταυρό στο ποτάμι, οι πιστοί δεν μπορούσαν να… συμφωνήσουν ποιος έπιασε τον Σταυρό και επί αρκετά δευτερόλεπτα σπρώχνονταν και φώναζαν μεταξύ τουςΟ σταυρός αλλάζει χέρια για λίγα δευτερόλεπτα και τελικά, όλοι φιλούν τον Τίμιο Σταυρό για να πάρουν την ευλογία του.