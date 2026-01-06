Δείτε βίντεο: Μπροστά στον Δένδια πιστοί πιάστηκαν στα χέρια στη Φλώρινα για τον Τίμιο Σταυρό
Φλώρινα Θεοφάνια Νίκος Δένδιας

Σε σπρωξιές και μερικές ψιλές επιδόθηκαν όσοι βούτηξαν τα Θεοφάνια στο ποτάμι της ακριτικής πόλης

Σκηνές Φαρ Ουέστ εκτυλίχθηκαν στη Φλώρινα κατά τη διάρκεια του καθαγιασμού των υδάτων για τον εορτασμό των Θεοφανίων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, που βρέθηκε στην πόλη για τους εορτασμούς.

Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνονται όσοι βούτηξαν στον ποταμό Σακουλέβα της ακριτικής πόλης για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό, να σπρώχνονται, ενώ αρχικά απειλείται πιο θερμό επεισόδιο, για να πάρει ο καθένας τον σταυρό για δικό του.



Όπως δείχνουν και βίντεο από τοπικά μέσα ενημέρωσης, αφού ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίος έριξε τον Σταυρό στο ποτάμι, οι πιστοί δεν μπορούσαν να… συμφωνήσουν ποιος έπιασε τον Σταυρό και επί αρκετά δευτερόλεπτα σπρώχνονταν και φώναζαν μεταξύ τους

Ο σταυρός αλλάζει χέρια για λίγα δευτερόλεπτα και τελικά, όλοι φιλούν τον Τίμιο Σταυρό για να πάρουν την ευλογία του.

