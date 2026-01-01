Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Κρατούσαν αλλοδαπούς αιχμάλωτους σε σπίτι στη Θεσσαλονίκη και ζητούσαν λύτρα από τις οικογένειές τους, ανάμεσά τους τρεις ανήλικοι
Τρεις αλλοδαποί τους είχαν αφαιρέσει τα χρήματα και βιντεοσκοπούνταν πράξεις σωματικής βίας σε βάρος τους που έστελναν στις οικογένειές τους
Στη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών, αρπαγής και εκβίασης προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη, μετά από συντονισμένη επιχείρηση.
Σύμφωνα με τη Ελληνική Αστυνομία, πρόκειται για αλλοδαπούς άνδρες ηλικίας 23, 24 και 26 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης. Οι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, εξασφάλιση καταλύματος για απόκρυψη, αρπαγή και εκβίαση.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από τηλεφωνική καταγγελία για πιθανό περιστατικό αρπαγής τεσσάρων ατόμων. Στο πλαίσιο της διερεύνησης, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση και μεσημβρινές ώρες της 31ης Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε έρευνα σε μονοκατοικία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου διέμεναν οι κατηγορούμενοι.
Εκεί, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε υπνοδωμάτιο έξι αλλοδαπούς χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, εκ των οποίων οι τρεις ανήλικοι. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι συγκεκριμένοι αλλοδαποί είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα από σημείο του νομού Έβρου και, αφού έφτασαν με υπεραστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρθηκαν με αυτοκίνητο από δύο εκ των δραστών στη συγκεκριμένη κατοικία, με προορισμό –όπως φέρεται– τη σταδιακή προώθησή τους σε χώρες της Ευρώπης.
Παράλληλα, καταγγέλθηκε ότι οι έξι αλλοδαποί κρατούνταν παρά τη θέλησή τους, τους είχαν αφαιρεθεί τα χρήματά τους και βιντεοσκοπούνταν πράξεις σωματικής βίας σε βάρος τους. Το υλικό αυτό φέρεται να αποστέλλονταν στις οικογένειές τους, με σκοπό οι δράστες να αποσπούν εκβιαστικά επιπλέον χρηματικά ποσά για την απελευθέρωσή τους.
Μετά την αστυνομική επιχείρηση, τα θύματα απελευθερώθηκαν, ενώ οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
