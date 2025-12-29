Υπεγράφη η απόφαση της τελικής επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον Daniel στη Θεσσαλία
Η επιχορήγηση αυτή αφορά το 14% της συνολικής αποζημίωσης που δικαιούνται οι πληγείσες επιχειρήσεις και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Απόφαση για την καταβολή τελικής επιχορήγησης συνολικού ύψους 2,465 εκατ. ευρώ προς 1.112 επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη θεομηνία Daniel, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Σεπτέμβριο του 2023, υπεγράφη από τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο.

Η επιχορήγηση αυτή αφορά το 14% της συνολικής αποζημίωσης που δικαιούνται οι πληγείσες επιχειρήσεις και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ήδη λάβει το υπόλοιπο 86% της αποζημίωσης τους ως προκαταβολή κατά τα έτη 2024-2025.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα πραγματοποιηθεί άμεσα, με την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι θα υποβάλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα αναλάβει τη συγκρότηση του φακέλου της πληρωμής.

