Παλαιά εθνική οδός Πατρών-Πύργου: 16χρονος Ρομά ο νεκρός στο τροχαίο με μετωπική αυτοκινήτου με φορτηγό
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν άλλα τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και ένας 17χρονος
Ένας 16χρονος Ρομά είναι ο νεκρός από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου στο ύψος του Λάππα.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 16χρονος επέβαινε μαζί με έναν 17χρονο και άλλο ένα άτομο στο αυτοκίνητο που συγκρούστηκε μετωπικά με ιδιωτικής χρήσης φορτηγό.
Εκτός από τον 16χρονο Ρομά, από το τροχαίο τραυματίστηκαν ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε, ο 17χρονος συνεπιβάτης καθώς και το ζευγάρι που επέβαινε στο φορτηγάκι.
Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας.
Ειδικότερα, ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, με συνεπιβάτες έναν 17χρονο και έναν 16χρονο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό, που οδηγούσε άνδρας με συνεπιβάτιδα μια γυναίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου και τον ελαφρύ τραυματισμό των οδηγών των οχημάτων και των λοιπών συνεπιβατών στα οχήματα.
Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το τροχαίο στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-ΠύργουΑπό τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το βράδυ, στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου.
