Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το καθηλωτικό μπεστ σέλερ της B.A. Paris «Φέρε με πίσω»

«Αυτή ήταν η κατάθεση που έδωσα στην αστυνομία, σ' ένα αστυνομικό τμήμα κοντά στον αυτοκινητόδρομο Α1 στη Γαλλία. Και ήταν η αλήθεια. Αλλά όχι όλη η αλήθεια» εξομολογείται ο Φιν Μακουέιντ, ο κεντρικός και ο πλέον αινιγματικός χαρακτήρας του «Φέρε με πίσω». Ένα μυθιστόρημα μυστηρίου και αγωνίας, ένα θρίλερ που δικαιολογεί πλήρως το γιατί η B.A. Paris έχει μαγέψει με τα βιβλία της πάνω από 2 εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο.Το βασικό θέμα του «Φέρε με πίσω» είναι μια εξαφάνιση: Ο Φιν και η Λέιλα, δύο ερωτευμένοι νέοι, επιστρέφουν οδικώς στη Βρετανία από τις διακοπές τους στη Γαλλία. Είναι πια βράδυ και ο Φιν αποφασίζει να κάνει μια στάση σε ένα υπαίθριο πάρκινγκ. Αφήνει τη Λέιλα μόνη της στο αυτοκίνητο, παρόλον ότι εκείνη έχει μια μεγάλη φοβία για το σκοτάδι. Όταν ο Φιν επιστρέφει, μόλις μερικά λεπτά αργότερα, η Λέιλα έχει εξαφανιστεί. Για τις αρχές που αναλαμβάνουν την υπόθεση, ο Φιν είναι ο υπ' αριθμόν 1 ύποπτος και ταυτόχρονα ο μοναδικός μάρτυρας. Αλλά δεν υπάρχει το παραμικρό τεκμήριο, ή, έστω μια ένδειξη, που να τον ενοχοποιεί. Ο φάκελος της Λέιλα παραμένει ανοιχτός, αλλά ο καιρός περνά. Δώδεκα χρόνια αργότερα και ενώ ο Φιν πλέον είναι ζευγάρι με την Έλεν, την αδερφή της Λέιλα, πληροφορείται ξαφνικά ότι κάποιος είδε τη Λέιλα. Ήταν ζωντανή και ο αυτόπτης, μολονότι ηλικιωμένος, ήταν απολύτως βέβαιος πως ήταν εκείνη. Για τον Φιν αρχίζει μια εναγώνια αναδρομή στη νύχτα της εξαφάνισης, το τι ήξερε και το τι είχε πει κατά την εξέτασή του από την αστυνομία. Ο ίδιος γνωρίζει τα πραγματικά γεγονότα και μόνο εκείνος είναι σε θέση να δείξει πού τελειώνει η αλήθεια και που αρχίζει η συγκάλυψη, η απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων, δηλαδή το ψέμα. Ωστόσο, επί 12 χρόνια ο Φιν ήταν ήσυχος πώς διαχειριστής της πληροφορίας γύρω από την εξαφάνιση της Λέιλα ήταν αποκλειστικά εκείνος. Κάτι που μάλλον δεν ισχύει πια.Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό μυθιστόρημα «Φέρε με πίσω» της B.A. Paris είναι στο ΘΕΜΑ.