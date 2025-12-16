Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Ομάδες νεαρών βανδαλίζουν ΕΠΑΛ στη Γλυφάδα: Βάζουν φωτιές σε τουαλέτες, πετάνε θρανία από σκάλες και γλάστρες από παράθυρα
Χαρακτηριστικά τα βίντεο που κυκλοφορούν και στα οποία οι νεαροί αφού βάζουν φωτιά, προσπαθούν να τη σβήσουν με πυροσβεστήρα
Εκτός ελέγχου φαίνεται ότι είναι η κατάσταση σε ΕΠΑΛ στη Γλυφάδα με ομάδες νεαρών να βάζουν φωτιές, να προκαλούν καταστροφές, να πετάνε βεγγαλικά και να ρίχνουν θρανία από σκάλες και γλάστρες από παράθυρα.
Χαρακτηριστικά τα βίντεο που κυκλοφορούν και στα οποία οι νεαροί αφού βάζουν φωτιά, προσπαθούν να τη σβήσουν με πυροσβεστήρα.
Σύμφωνα με το STAR πρόκειται για τρεις ομάδες νεαρών οι οποίοι, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι μαθητές του σχολείου.
Μαθήτρια περιέγραψε ότι σε τουλάχιστον μια περίπτωση πέταξαν θρανίο από τις σκάλες με αποτέλεσμα να χτυπήσει μια κοπέλα στο πόδι.
Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων καταγγέλλει τη διευθύντρια του σχολείου για αδράνεια, με την πρόεδρο να μεταφέρει πώς όταν ζητήθηκε η αποβολή μαθητών η εκπαιδευτικός απάντησε ότι «δεν είναι παιδαγωγικό μέτρο»
