Ομάδες νεαρών βανδαλίζουν ΕΠΑΛ στη Γλυφάδα: Βάζουν φωτιές σε τουαλέτες, πετάνε θρανία από σκάλες και γλάστρες από παράθυρα
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΑΛ Γλυφάδα Φωτιά

Ομάδες νεαρών βανδαλίζουν ΕΠΑΛ στη Γλυφάδα: Βάζουν φωτιές σε τουαλέτες, πετάνε θρανία από σκάλες και γλάστρες από παράθυρα

Χαρακτηριστικά τα βίντεο που κυκλοφορούν και στα οποία οι νεαροί αφού βάζουν φωτιά, προσπαθούν να τη σβήσουν με πυροσβεστήρα

Ομάδες νεαρών βανδαλίζουν ΕΠΑΛ στη Γλυφάδα: Βάζουν φωτιές σε τουαλέτες, πετάνε θρανία από σκάλες και γλάστρες από παράθυρα
37 ΣΧΟΛΙΑ
Εκτός ελέγχου φαίνεται ότι είναι η κατάσταση σε ΕΠΑΛ στη Γλυφάδα με ομάδες νεαρών να βάζουν φωτιές, να προκαλούν καταστροφές, να πετάνε βεγγαλικά και να ρίχνουν θρανία από σκάλες και γλάστρες από παράθυρα.

Χαρακτηριστικά τα βίντεο που κυκλοφορούν και στα οποία οι νεαροί αφού βάζουν φωτιά, προσπαθούν να τη σβήσουν με πυροσβεστήρα.



Σύμφωνα με το STAR πρόκειται για τρεις ομάδες νεαρών οι οποίοι, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι μαθητές του σχολείου.

Μαθήτρια περιέγραψε ότι σε τουλάχιστον μια περίπτωση πέταξαν θρανίο από τις σκάλες με αποτέλεσμα να χτυπήσει μια κοπέλα στο πόδι.

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων καταγγέλλει τη διευθύντρια του σχολείου για αδράνεια, με την πρόεδρο να μεταφέρει πώς όταν ζητήθηκε η αποβολή μαθητών η εκπαιδευτικός απάντησε ότι «δεν είναι παιδαγωγικό μέτρο»
37 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης