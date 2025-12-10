Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Live η κίνηση τώρα σε Κηφισό και Κηφισίας, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Με αυξημένη κίνηση ξεκίνησε η Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου σε αρκετούς κομβικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής με τον χάρτη να κοκκινίζει όσο περνά η ώρα.
Όπως κάθε μέρα, στον Κηφισό παρατηρούνται τα πιο σημαντικά προβλήματα για τους οδηγούς. Ήδη από νωρίς το πρωί υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου και ιδίως από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη νέα Φιλαδέλφεια.
Οι δρόμοι με τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα είναι οι εξής: Άνοδος Λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, κάθοδος Θηβών από το Ίλιον προς το Περιστέρι, Λεωφόρου Αθηνών και Σχιστού προς Σκαραμαγκά, Αττική Οδός προς αεροδρόμιο, από κόμβο Φυλής προς κόμβο Πεντέλης ανά τμήματα, κάθοδος Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Βύρωνα, άνοδος Συγγρού, άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου και τέλος στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη.
Στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι οδηγοί που κινούνται στις λεωφόρους βασιλέως Κωνσταντίνου, βασιλίσσης Σοφίας αλλά και στην οδό Αρδηττού θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή.
Οι δρόμοι με τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα είναι οι εξής: Άνοδος Λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, κάθοδος Θηβών από το Ίλιον προς το Περιστέρι, Λεωφόρου Αθηνών και Σχιστού προς Σκαραμαγκά, Αττική Οδός προς αεροδρόμιο, από κόμβο Φυλής προς κόμβο Πεντέλης ανά τμήματα, κάθοδος Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Βύρωνα, άνοδος Συγγρού, άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου και τέλος στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 10, 2025
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15΄-20΄από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.
Περιφερειακή Υμηττού
καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/orRpk2z7oM
