Εκλογές δικηγορικών συλλόγων: Εννέα νικητές στον β΄ γύρο, σήμερα κλείνουν οι κάλπες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά
Σστον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών νικητής του πρώτου γύρου αναδείχθηκε ο Δημήτρης Αναστασόπουλος με ποσοστό 22,49% (3.015 ψήφοι), ενώ δεύτερος ήρθε ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος 18,84% (2.526 ψήφοι)
Νικητές σε 9 από τους 12 δικηγορικούς συλλόγους οι εκλογές των οποίων είχαν πάει στον β΄ γύρο αναδείχθηκαν χθες, Κυριακή.
Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι οι εκλογές στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά που διεξάγοντα σε δύο 24ωρα, με τις κάλπες να κλείνουν σήμερα στις 19:00
Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα στους 60 από τους 63 δικηγορικούς συλλόγους που έχουν εκλέξει πρόεδρο
Στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά στον πρώτο γύρο πρώτευσε o Ηλίας Κλάππας με 48,38% με δεύτερο τον Πολυχρόνη Περιβολάρη.
Στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης πρώτος αναδείχθηκε στον α΄ γύρο ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης και δεύτερη η Μαρία [Μαρούσα] Πρωτοπαπαδάκη
- Πρόκειται για τους δικηγορικούς συλλόγους σε:
- - Αίγιο (νικητής Γιώργος Μπέσκος)
- - Θήβα (νικήτρια Σωτηρία Μανάρα Μαυράκη)
- - Κατερίνη (νικήτρια Ασημίνα Στρίμπα)
- - Κόρινθος (νικητής Μιχάλης Ζαφείρης)
- - Λάρισα (νικητής Τρύφων Τσατσαρός)
- - Ναύπλιο (νικητής Νίκος Καρούζος)
- - Πάτρα (νικήτης Παναγιώτης Μεταξάς)
- - Ρόδος (νικητής Βασίλης Καταβενάκης)
- - Χανιά (νικήτρια Αγάπη Μικρου)
