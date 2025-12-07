Τα «ξενιτεμένα» ελληνικά αμπέλια: Γιατί αυξάνεται η ζήτηση για ποικιλίες της χώρας μας από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία

Ανοίγοντας μια πόρτα στη Γαλλία προς όφελος των ελληνικών ποικιλιών

Κώστας Μπακασιέτας

Στη διαδρομή αυτή, «κλειδί» είναι η κλωνική επιλογή. Τι είναι, όμως, οι κλώνοι, όταν μιλάμε για αμπέλια; Κατά τον κ. Δάλπη, ως κλώνος ορίζεται το σύνολο των φυτών που προέρχονται από ένα αρχικό αμπέλι, που τηρεί τις προϋποθέσεις της φυτογειονομικής καθαρότητας και την αυθεντικότητα της ποικιλίας. Γιατί υπάρχουν διαφορετικοί κλώνοι στην ίδια ποικιλία; Διότι στο πέρασμα των δεκαετιών, τα αμπέλια υφίστανται φυσικές μεταλλάξεις, λόγω του περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνουν. Ως αποτέλεσμα, η ίδια ποικιλία μπορεί να έχει πολλούς κλώνους, καθένας από τους οποίους θα «δίνει» κρασιά με ελαφρώς διαφορετικά χαρακτηριστικά.Η διαδικασία της κλωνικής επιλογής μιας ποικιλίας κάθε άλλο παρά εύκολη ή γρήγορη είναι. «Μπορεί να χρειαστούν 15 ή και 20 χρόνια για να γίνει κλωνική επιλογή μιας ποικιλίας. Το έχουν πράξει χώρες, όπως η Ισπανία, αλλά και η Πορτογαλία, η οποία ήταν πολύ πίσω από εμάς, αλλά πλέον διαθέτει διεθνώς κλώνους από τις ποικιλίες της, παράγοντας και πειραματικούς οίνους από αυτούς. Όλες οι χώρες με διεθνή αναγνωρισιμότητα στο κρασί έτσι ξεκίνησαν, διαδίδοντας τις ποικιλίες τους στο εξωτερικό. Αυτό έκανε και η Γαλλία -διέδωσε τις ποικιλίες της στο εξωτερικό, μέσω κλωνικής επιλογής», επισημαίνει ο κ. Δάλπης.Η Vitro Hellas συνεργάζεται σήμερα με εταιρεία στην Ιταλία, όπου υπάρχουν εγγεγραμμένοι κλώνοι ελληνικών ποικιλιών, οι οποίοι κυκλοφορούν ήδη στην αγορά εδώ και μια δεκαετία. Πρόκειται για επτά κλώνους πέντε ποικιλιών, οι οποίοι διατίθενται σε όποιον επιθυμεί να καλλιεργήσει ελληνικές ποικιλίες στο εξωτερικό. Σύντομα, πιθανώς το 2026 ή ακόμη και φέτος, επιδιώκεται να είναι διαθέσιμοι άλλοι έξι κλώνοι, των ποικιλιών Ασύρτικο, Ξινόμαυρο και Μοσχόμαυρο. «Τα βήματά μας στην Ελλάδα είναι πολύ αργά, έπρεπε να έχουν γίνει πριν από 30 χρόνια. Η Σερβία έχει περισσότερους κλώνους από την Ελλάδα! Πιστεύω ότι σε λίγο θα αρχίσουμε να βγάζουμε περισσότερους, αλλά όλο αυτό απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και επίσης να καταλήξουμε σε μια συμφωνία ως προς αν θέλουμε ή δεν θέλουμε οι ελληνικές ποικιλίες να βγουν στο εξωτερικό, γιατί πολλοί είναι ακόμη εκείνοι που διαφωνούν», καταλήγει ο κ. Δάλπης.Ο γεωπόνοςανήκει στη δεύτερη γενιά μιας οικογενειακής επιχείρησης φυτωρίων στη Νεμέα, που περιλαμβάνεται μεταξύ των πρότυπων μονάδων πολλαπλασιασμού της αμπέλου στην Ευρώπη. Η ιδέα της κλωνικής επιλογής των αμπελιών τον είχε συνεπάρει ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια και όταν το 2003, σε ηλικία μόλις 25 ετών, βρέθηκε σε μια οινική έκθεση στο Μονπελιέ της Γαλλίας, δεν δίστασε να χτυπήσει την «πόρτα» του Γαλλικού Ινστιτούτου Οίνου και Αμπέλου (ΙFV), για να μάθει περισσότερα γι' αυτό που οι Γάλλοι έκαναν μαεστρικά: επιλογή κλώνων αμπελιών, που στη συνέχεια καλλιεργούνταν σε όλον τον κόσμο. Η πρώτη εκείνη συζήτηση οδήγησε, έναν χρόνο αργότερα, το 2004, στην έναρξη της συνεργασίας της επιχείρησής του με τον γαλλικό οργανισμό IFV, και στη συνέχεια, το 2015, εδραιώθηκαν τα θεμέλια αυτής της συνέργειας, με τη δημιουργία της κοινοπραξίας «Hellenifera» στη Νεμέα.Χάρη στη συνεργασία αυτή, διηγείται ο Κώστας Μπακασιέτας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πρώτες ελληνικές ποικιλίες αμπέλου μπήκαν στον εθνικό κατάλογο της Γαλλίας το 2016 «και όταν μια ποικιλία μπαίνει εκεί, τη βλέπει όλος ο κόσμος. Ουσιαστικά, άνοιξε μια πόρτα για να μπορέσουν οι ελληνικές ποικιλίες να πατήσουν στο διεθνές αμπελουργικό στερέωμα».Οι πρώτες ποικιλίες που πέρασαν την «πόρτα» ήτανΔημιουργήθηκαν κάποιοι πειραματικοί αμπελώνες, και το 2021, η Προβάνς στη Γαλλία, πασίγνωστη παγκοσμίως για τα ροζέ κρασιά της, εισήγαγε τρεις ελληνικές ποικιλίες αμπέλου -το Αγιωργίτικο, το Μοσχοφίλερο και το Ξινόμαυρο- στη ζώνη ΠΟΠ με την ονομασία «Côtes de Provence AOC». Στην επόμενη φάση, εκτιμά ο κ. Μπακασιέτας, σειρά θα πάρουν πιθανότατα το Σαββατιανό και το Βιδιανό.«Η στροφή προς την καλλιέργεια ελληνικών ποικιλιών άρχισε τα τελευταία επτά με δέκα χρόνια και οφείλεται σε δύο παράγοντες. Αφενός στη ζήτηση για το νέο και το διαφορετικό -γιατί οι ελληνικές ποικιλίες έχουν πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, που αγγίζουν διάφορους τύπους κρασιών- και αφετέρου στην κλιματική κρίση, καθώς όλοι ψάχνουν ποικιλίες που να αναπτύσσονται σε δύσκολες συνθήκες, στην έλλειψη νερού και τους ήπιους χειμώνες και οι ελληνικές ποικιλίες φαίνεται ότι τα πηγαίνουν καλά σε αυτό», εκτιμά.Σύμφωνα με τον κ. Μπακασιέτα, η «Hellenifera» δουλεύει με 166 ελληνικές ποικιλίες προς πιστοποίηση και περίπου 35 πιστοποιημένες. Από αυτές υπάρχουν 496 κλώνοι, από τους συνολικά 2.098, που έχει επισημάνει στους ελληνικούς αμπελώνες. Σήμερα, στην αγορά βρίσκονται ήδη 81 κλώνοι, εκ των οποίων, δυστυχώς, μόνο οι 24 είναι πιστοποιημένοι. Και υπάρχει ζήτηση για αυτούς.Θα αξιοποιήσει η Ελλάδα την ευκαιρία, όπως έκαναν -για παράδειγμα- οι Γάλλοι ή οι Ιταλοί, οι οποίοι κατάφεραν με αυτή την πρακτική να ανεβάσουν και τις τιμές των κρασιών τους; «Αν δουλέψουμε επαρκώς με τις αμπελουργικές μας ζώνες κι αν είμαστε σε θέση να δώσουμε αρκετή πληροφορία για τις ελληνικές ποικιλίες και την καλλιέργειά τους και αν παρέχουμε γνώση, αν το μάρκετινγκ του αμπελοοινικού κλάδου ισχυροποιηθεί εν ολίγοις, τότε θα μπορούσαν να γίνουν πολλά. Δυστυχώς, όμως, δεν κάνουμε αυτό που χρειάζεται, γι' αυτό και είμαι αρκετά απαισιόδοξος», καταλήγει.