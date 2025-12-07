Σκληρή γραμμή από τους αγρότες που στήνουν νέα μπλόκα σε όλη τη χώρα
Σκληρή γραμμή από τους αγρότες που στήνουν νέα μπλόκα σε όλη τη χώρα
Πολύωρος αποκλεισμός τελωνείων και μεθοριακών σταθμών – Κλειστή η Ιονία Οδός και στα δύο ρεύματα στον κόμβο του Αγγελόκαστρου – Νέο μπλόκο στην Εγνατία Οδό στη Σιάτιστα – Αποφάσεις στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγροτών
Ολοένα και περισσότερο κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, που στήνουν μπλόκα σε όλη τη χώρα και συνεχίζουν τους αποκλεισμούς τελωνείων και μεθοριακών σταθμών.
Χθες, οι αγρότες έστησαν νέο μπλόκο στην Ιονία οδό στον κόμβο του Αγγελοκάστρου Αιτωλοακαρνανίας. Ο δρόμος είναι κλειστός και στα δύο ρεύματα και η κυκλοφορία των οχημάτων επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας έστησαν μπλόκο στη Σιάτιστα, στην Εγνατία.
Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, για να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός όλων των μπλόκων και των διαμαρτυριών, ενώ καθημερινά γίνονται γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα, για να αποφασιστούν οι επόμενες δράσεις.
Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς.
Οι αγρότες των Σερρών αποφάσισαν χθες να αποκλείσουν και τα δύο ρεύματα στον Προμαχώνα μόνο για τα φορτηγά από τις 13:00 μέχρι τις 17:00. Στη συνέχεια, οι δρόμοι άνοιξαν. Για όλα τα οχήματα, η πρόσβαση ήταν κλειστή για περίπου μία ώρα.
Χθες, οι αγρότες σχημάτισαν μπλόκο της Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό και έστησαν πρόχειρες σκηνές. Στις 12 το μεσημέρι, αναμένεται ότι θα συνεδριάσει η συντονιστική Επιτροπή, ενώ αναμένεται να αποφασιστεί κλιμάκωση του αγώνα.
Μπλόκο στήθηκε και στον κόμβο Δερβενίου από παραγωγούς του δήμου Λαγκαδά, στη διασταύρωση της παλιάς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.
Μπλόκα στα τελωνεία
Μπλόκο στη Σιάτιστα
Μπλόκο στον Μπράλο
