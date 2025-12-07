Σκληρή γραμμή από τους αγρότες που στήνουν νέα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Μπλόκα στα τελωνεία

Μπλόκο στη Σιάτιστα

Κλείσιμο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-derruwn73nyx)

Μπλόκο στον Μπράλο

Ολοένα και περισσότερο κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οιπου στήνουν μπλόκα σε όλη τη χώρα και συνεχίζουν τους αποκλεισμούς τελωνείων και μεθοριακών σταθμών.Χθες, οι αγρότες έστησαν νέο μπλόκο στηνστον κόμβο τουΟ δρόμος είναι κλειστός και στα δύο ρεύματα και η κυκλοφορία των οχημάτων επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, αγρότες τηςέστησαν μπλόκο στηστηνΤα βλέμματα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση τηςγια να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός όλων των μπλόκων και των διαμαρτυριών, ενώ καθημερινά γίνονται γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα, για να αποφασιστούν οι επόμενες δράσεις.Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στααλλά και τον κόμβοπου οδηγεί στοΟι αγρότες των Σερρών αποφάσισαν χθες να αποκλείσουν και τα δύο ρεύματα στον Προμαχώνα μόνο για τα φορτηγά από τις 13:00 μέχρι τις 17:00. Στη συνέχεια, οι δρόμοι άνοιξαν. Για όλα τα οχήματα, η πρόσβαση ήταν κλειστή για περίπου μία ώρα.Χθες, οι αγρότες σχημάτισαν μπλόκο τηςστην Εγνατία Οδό και έστησαν πρόχειρες σκηνές. Στις 12 το μεσημέρι, αναμένεται ότι θα συνεδριάσει η συντονιστική Επιτροπή, ενώ αναμένεται να αποφασιστεί κλιμάκωση του αγώνα.Μπλόκο στήθηκε και στον κόμβοαπό παραγωγούς του δήμου Λαγκαδά, στη διασταύρωση της παλιάς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.