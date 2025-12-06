Ανήλικη Βουλγάρα περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε σε κύκλωμα sex trafficking στη Θεσσαλονίκη: Η μοιραία σχέση και το διαμέρισμα «φυλακή»

Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε τις ποινές των μελών που έχουν συλληφθεί και παραμένουν στις φυλακές - Την είχαν κλειδωμένη σε διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης ανήλικη Βουλγάρα και τις έκλειναν ραντεβού με πελάτες - Πώς κατάφερε να ξεφύγει

έγκλειστοι στις φυλακές τρία μέλη κυκλώματος sex trafficking που εκμεταλλεύονταν στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, ανήλικες Βουλγάρες και Ρουμάνες.



Το κύκλωμα καταγγέλθηκε από ανήλικη βουλγαρικής καταγωγής την οποία είχαν κλειδωμένη σε διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης και μπόρεσε να διαφύγει όταν της είπαν ότι θα την έστελναν στη Γερμανία για να συνεχίσουν να την εκμετάλλευσή της.



«έμεινα έγκυος και έκανα μαζί του ένα κορίτσι, χωρίς όμως να αναγνωρίσει το παιδί αν και ήξερε ότι ήταν δικό του».



Έτσι, έφυγε από το σπίτι της και πήγε στο σπίτι του συντρόφου της όπου έμενε με τη δική του οικογένεια και έμεινε μαζί με την κόρη της. Όμως, όταν το παιδί έγινε 6 μηνών χώρισε και επέστρεψε στο σπίτι της μητέρας της.



Κάποια στιγμή γνώρισε έναν συμπατριώτη της παντρεμένο και κατά 12 χρόνια μεγαλύτερο και όπως κατέθεσε «στην αρχή κάναμε παρέα και μετά, αφού χώρισα, έκανα μαζί του ερωτική σχέση».







Η «δουλειά» στην Ελλάδα που θα έβγαζε πολλά λεφτά Τότε, της είπε ότι «μπορούσε να της κανονίσει να βρει καλή δουλειά στην Ελλάδα όπου είχε γνωστούς και ότι από αυτήν θα έβγαζα πολλά λεφτά».



Σύμφωνα με την ανήλικη, «επειδή έπρεπε να δουλέψω και επειδή ήμουν ερωτευμένη με τον... που μου είχε πει ότι θα χώριζε και θα με παντρευόταν, τον πίστεψα και αποφάσισα να ταξιδέψω μαζί του από την Ιταλία στην Ελλάδα».



Κλείσιμο «ποια ακριβώς θα ήταν η δουλειά που θα έκανα στην Ελλάδα και αυτός τότε είπε ότι θα δούλευα ως πόρνη σε διάφορους πελάτες που θα μου έβρισκε».



Αμέσως, «τότε αντέδρασα αφού δεν ήθελα να κάνω αυτή τη δουλειά αλλά αυτός με χτύπησε και άρχισε να με βρίζει και να με απειλεί και μου είπε ότι θα γινόταν ακριβώς όπως μου έλεγε».



Εγώ, «φοβήθηκα και ταυτόχρονα ήμουν και ερωτευμένη μαζί του και έτσι, σταμάτησα να αντιδρώ», συμπλήρωσε η ανήλικη.



Φτάνοντας στην Ελλάδα εκείνος της είπε ότι θα επέστεφε στην Ιταλία και την άφησε σε συγγενικό του σπίτι. Μετά από λίγες μέρες δυο άγνωστα άτομα την πήγαν με αυτοκίνητο σε διαμέρισμα κεντρικής οδού στη Θεσσαλονίκη.

Η Αλβανίδα συγκάτοικος και οι πελάτες Στο διαμέρισμα αυτό «έμενε μία άλλη κοπέλα, μάλλον Αλβανίδα, το όνομα της οποίας δεν θυμάμαι, περίπου 30 ετών, οι 2 άνδρες με άφησαν εκεί και έφυγαν».



Τηλεφωνικά με ενημέρωσε ο άνθρωπος που είχα σχέση ότι «πλέον θα άρχιζα να δουλεύω ως πόρνη και ότι θα έπρεπε να κάνω όπως ακριβώς μου έλεγαν η Αλβανίδα και ο φίλος της».



Έτσι, «αργά το βράδυ, έρχονταν στο σπίτι της Αλβανίδας, διάφοροι πελάτες και αφού έπιναν ποτά, στη συνέχεια η ίδια έφευγε από το σπίτι και με άφηνε μαζί τους για να κάνω σεξ με αυτούς».



Και τόνισε στην κατάθεσή της: «Στη συνέχεια, κανόνιζαν να έρθει ο επόμενος πελάτης. Κάθε μέρα έκανα σεξ με δύο περίπου πελάτες. Δεν είδα εάν οι πελάτες έδιναν χρήματα στη γυναίκα αυτή, πιστεύω όμως ότι κάθε πελάτης πλήρωνε σε αυτήν χρήματα για να κάνει μαζί μου σεξ, αφού άκουγα τη λέξη "money"».



«Έκανα σεξ με 3 πελάτες την ημέρα» Στη συνέχεια τη μετέφεραν στο διαμέρισμα του «Α» και πάλι στη Θεσσαλονίκη που «εκεί έμενε μια άλλη κοπέλα από τη Ρουμανία και δούλευε ως πόρνη».



Ο «Α» κάθε φορά που έφευγε από το σπίτι, με κλείδωνε μέσα και, αν και δεν μπορούσα να επικοινωνήσω μαζί του στα ελληνικά, κατάλαβα ότι ήμουν φυλακισμένη».



Στο διαμέρισμα αυτό, προσθέτει η ανήλικη, «έκανα σεξ με περίπου 3 πελάτες κάθε μέρα μετά από ραντεβού».



Όσο διάστημα ήταν στη Θεσσαλονίκη «κανείς δεν μου έδινε χρήματα για τη δουλειά που έκανα παρ' όλο που έβγαζαν πολλά λεφτά από αυτήν και δεν ξέρω όμως πόσα, γιατί δεν ξέρω πόσα χρήματα πλήρωνε ο κάθε πελάτης».



Δεν έφταναν όλα τα άλλα, της γνωστοποίησαν ότι «θα την έστελναν με το λεωφορείο στη Γερμανία σε κάποιον φίλο, Βούλγαρο που μένει εκεί νια να δουλέψει πάλι ως πόρνη».



Έτσι, προ του νέου φόβου αυτού, ένα βράδυ βρήκε την ευκαιρία και αφού μάζεψα πρόχειρα τα πράγματα της, έσπασε ένα παντζούρι και κατάφερε να βγει έξω. Κατέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα του Λευκού Πύργου ζητώντας προστασία και καταγγέλλοντας τα όσα βίωσε.



Από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης τρία μέλη του κυκλώματος κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι για τα αδικήματα: α) της εμπορίας ανθρώπων τελεσθείσας σε βάρος ανηλίκου με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση και β) της συμμορίαςκαι καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης από 5 έως 15 έτη.



Προσέφυγαν στον Άρειο Πάγο ζητώντας να αναιρεθεί η εφετειακή απόφαση για έλλειψη νόμιμης αιτιολογίας και για το γεγονός ότι δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά.



Το ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης, ως αβάσιμες.