Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, δύσκολες οι κεντρικές λεωφόροι, καθυστερήσεις έως 25΄ στην Αττική Οδό

Νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο δύο τραυματίες στο ρεύμα προς Λαμία στον Κηφισό - Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Κώστας Στάμου
Μεγάλη ταλαιπωρία από νωρίς το πρωί για τους οδηγούς στις κεντρικές λεωφόρους της Αττικής λόγω και της βροχής που πέφτει από νωρίς το πρωί.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στον Κηφισό και ειδικά στην άνοδο μετά από τροχαίο με δύο τραυματίες  που σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία.

Λόγω του τροχαίου έκλεισαν για περίπου 2 ώρες λωρίδες κυκλοφορίας με αποτέλεσμα η κίνηση να είναι αυξημένη από το ύψος των ΚΤΕΛ ενώ έχει επηρεαστεί και η Αττικη Οδός όπου σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 25 λεπτά. 

Αυξημένη κίνηση αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αθηνών, παραλιακή λεωφόρο, τη Βουλιαγμένης και το κέντρο της Αθήνας.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Το τροχαίο στον Κηφισό



Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο στο ύψος της Νέας Κηφισιάς ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και ένα ΙΧ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι τραυματίες είναι επιβάτες του ΙΧ.

Το φορτηγό μετέφερε μπάζα που έπεσαν στο οδόστρωμα και χρειάστηκαν ώρες για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία


Κίνηση στον Κηφισό μετά από τροχαίο

Κώστας Στάμου
