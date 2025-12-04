Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, δύσκολες οι κεντρικές λεωφόροι, καθυστερήσεις έως 25΄ στην Αττική Οδό
Νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο δύο τραυματίες στο ρεύμα προς Λαμία στον Κηφισό - Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Μεγάλη ταλαιπωρία από νωρίς το πρωί για τους οδηγούς στις κεντρικές λεωφόρους της Αττικής λόγω και της βροχής που πέφτει από νωρίς το πρωί.
Οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στον Κηφισό και ειδικά στην άνοδο μετά από τροχαίο με δύο τραυματίες που σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία.
Λόγω του τροχαίου έκλεισαν για περίπου 2 ώρες λωρίδες κυκλοφορίας με αποτέλεσμα η κίνηση να είναι αυξημένη από το ύψος των ΚΤΕΛ ενώ έχει επηρεαστεί και η Αττικη Οδός όπου σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 25 λεπτά.
Αυξημένη κίνηση αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αθηνών, παραλιακή λεωφόρο, τη Βουλιαγμένης και το κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο στο ύψος της Νέας Κηφισιάς ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και ένα ΙΧ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι τραυματίες είναι επιβάτες του ΙΧ.
Το φορτηγό μετέφερε μπάζα που έπεσαν στο οδόστρωμα και χρειάστηκαν ώρες για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 4, 2025
15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις 20΄-25΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. https://t.co/ID54hDwf0m
Το τροχαίο στον Κηφισό
Προ των πυλών η κακοκαιρία Byron με βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ανέμους έως 9 μποφόρ: Ποιες περιοχές είναι σε «κόκκινο συναγερμό», πότε θα χτυπήσει την Αττική
Νέο κόμμα με αυτοοργάνωση προανήγγειλε ο Τσίπρας και είπε ότι τα κόμματα του προοδευτικού χώρου έχουν κλείσει τον κύκλο τους
Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της στα 11 της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου
