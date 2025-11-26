Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καρότσα τρακτέρ στην Αλίαρτο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ο 73χρονος οδηγός του ΙΧ
Τροχαίο ατύχημα με ένα αυτοκίνητο να «καρφώνεται» στην καρότσα τρακτέρ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στον επαρχιακό δρόμο Αλιάρτου-Ακραιφνίου, μετά το ύψος του βιολογικού έξω από την Αλίαρτο.
Σύμφωνα με το permissos.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε κάτοικος της περιοχής συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με καρότσα προπορευόμενου τρακτέρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 73χρονος οδηγός του ΙΧ και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Θηβών.
Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητο διαλύθηκε στο μπροστινό μέρος, με την καμπίνα του οχήματος να παραμορφώνεται.
Την προανάκριση ανέλαβε το Α.Τ.Αλιάρτου
