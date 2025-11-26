Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καρότσα τρακτέρ στην Αλίαρτο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Τροχαίο ατύχημα Αλίαρτος Αυτοκίνητο Τρακτέρ

Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καρότσα τρακτέρ στην Αλίαρτο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ο 73χρονος οδηγός του ΙΧ

Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καρότσα τρακτέρ στην Αλίαρτο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τροχαίο ατύχημα με ένα αυτοκίνητο να «καρφώνεται» στην καρότσα τρακτέρ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στον επαρχιακό δρόμο Αλιάρτου-Ακραιφνίου, μετά το ύψος του βιολογικού έξω από την Αλίαρτο.

Σύμφωνα με το permissos.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε κάτοικος της περιοχής συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με καρότσα προπορευόμενου τρακτέρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 73χρονος οδηγός του ΙΧ και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Θηβών.

Τροχαίο στην Αλίαρτο


Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητο διαλύθηκε στο μπροστινό μέρος, με την καμπίνα του οχήματος να παραμορφώνεται.

Την προανάκριση ανέλαβε το Α.Τ.Αλιάρτου

Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καρότσα τρακτέρ στην Αλίαρτο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καρότσα τρακτέρ στην Αλίαρτο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καρότσα τρακτέρ στην Αλίαρτο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Τα τρία σενάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Αλλάζει στάση το Κίεβο, επιμένει στη σκληρή γραμμή η Μόσχα

Ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Οι δηλώσεις, οι δόσεις και οι παγίδες στο myPROPERTY

Κόκκινη προειδοποίηση 4 ημερών για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης