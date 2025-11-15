Οκτώ χρόνια από τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα: Μαύρα μπαλόνια στα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τους 25 νεκρούς

Με τα πρόσωπα σφιγμένα από τον πόνο και πολλούς να κρατούν τις φωτογραφίες των αγαπημένων τους ή απλά έναν λουλούδι, οι οικογένειες των θυμάτων ανανέωσαν την υπόσχεσή τους ότι δεν θα σταματήσουν να αγωνίζονται για δικαίωση